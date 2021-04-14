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驚見橘色干貝！他問干貝為何有特別顏色 老饕：萬中選一

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文詢問為何剛買的干貝呈現特別的橘紅色，貼文引起網友熱烈討論。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說
一名網友發文詢問為何剛買的干貝呈現特別的橘紅色，貼文引起網友熱烈討論。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說

台灣四面環海，國人素有吃海鮮的喜好，其中干貝因口感鮮甜、價值營養高，深受饕客喜愛。近日一名網友發文請教剛買的冷凍干貝為何有「特別顏色」，沒想到釣出一票老饕解答。

原PO於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文請益，他貼出購買的干貝照片，圖中可見相較多數白嫩可口的干貝，其中有一顆干貝顏色明顯偏橘，讓原PO好奇詢問「請問這個特別顏色是？」

貼文一出許多網友紛紛留言，「間諜干貝」、「牠忘了防曬」、「不特別去看會以為是一顆烤過的餐包」、「難道是傳說中的金貝貝」、「黃金聖戰士干貝！雅典娜御用的皇家級食品！」、「起士口味干貝」。

也有網友認真解說，「傳說中的干貝皇」、「干貝之王，萬中選一，恭喜你」、「吃起來一樣，但一般零售時都會被挑起來。以前打工的餐廳，遇到這種的都是被大廚徵收⋯⋯」、「類似人類的白子，基因變異，顏色討喜，較珍貴，營養成份ㄧ樣」、「正常而且是極品，在日本這顏色的干貝是代表吉祥的」、「頂級干貝，看到橘色的要先搶來吃日文名稱為(赤玉)，營養成份跟白色的干貝一樣」。

根據漁貨業者解說，一般干貝多是白色或乳白色，紅褐色色澤的干貝則是因為基因變異，並非劣質品。在日本因顏色討喜而被單獨挑出販售，價格相較如白色干貝較高，也會用於特殊節慶。

海鮮 Costco 好市多

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