打開蚊香驚見「洞洞鐵蓋」...真實用法讓她震驚：今天才知道

夜深人靜的夜晚，耳邊不時傳來嗡嗡聲擾人清夢，蚊子是不少人晚間的惡夢，而驅蚊小物也成為大家不可或缺的工具之一。近日，一名女網友在臉書發文表示，買了蚊香回來後卻發現一個圓型的「洞洞鐵蓋」，讓她好奇用途為何，沒想到老公一個「專業解答」，令她驚嘆「活了33個年頭…，我到今天才知道原來這個是幹嘛用的…」。

女網友在《爆廢1公社》發文表示，日前她買了一盒蚊香回來，打開發現內附一個詭異的「洞洞鐵蓋」，眼見其外型大小與蚊香片差不多，讓她好奇這個「洞洞鐵蓋」究竟有何用途，「我一直納悶這到底要幹嘛的？」，還老實地將外包裝都仔細閱讀了一遍。

困惑之際，一旁的老公也給出「專業解答」，他表示這個圓圓的「洞洞鐵蓋」就是用來「防燙的」。市售的蚊香也多會在外包裝標示其用途，這個「洞洞鐵蓋」其實就是所謂的「安全蓋」，使用蚊香時先將蚊香的罐蓋翻轉，並放入蚊香片點火，再蓋上安全蓋就可以安全使用了。

「原來這個是這樣蓋著防燙的喔！」，對此女網友感到相當驚訝，更驚呼「活了33個年頭…，我到今天才知道原來這個是幹嘛用的…」。貼文引來熱烈討論，網友紛紛留言表示「誒是這樣用的？」、「他不是墊蚊香用的嗎？」、「不知道+1，我以為是用來放蚊香的」。

網友也解釋蚊香的正確用法，「（安全蓋）防腳踩到蚊香盤，買盒裝附蓋送的」、「怕人或寵物摸到蚊香火，就加層這網子，以免燙傷。蚊香的蓋子要加有刺刺的鐵片，才是拿來放點燃的蚊香」，也有人分享經驗「之前沒有放那蓋子，直接踩到那裡面滿滿尖刺的底盤，整隻腳爆血」、「雖然防燙，但是使用中那蓋子也很燙啊！」。