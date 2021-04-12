西瓜皮入湯！ 他一招燉「真愛心湯品」 網讚：好可愛的湯

美式大賣場「好市多」主打大包裝、高CP值的商品，又因物美價廉受到國人歡迎，許多家庭都習慣固定前往採買、補貨。近日一名網友在賣場採買了兩顆大西瓜，發文分享獨門祕技「連皮都不浪費」，吸引許多網友朝聖學習。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他分享晚上突然想去逛好市多，掃了一推車的貨物更抱回兩顆大西瓜，「還蠻好吃的，連西瓜皮都不浪費，拿來煮排骨湯，好吃好喝唷！」

原PO不藏私附上料理西瓜皮的祕方，只見照片中的鮮紅的西瓜被切成心形，再加入排骨湯熬煮，營養又「充滿愛」的湯品就完成了！

貼文一出網友紛紛讚嘆，「愛心西瓜皮太療癒了！」、「好可愛的湯」、「版主好廚藝」、「有創意＋珍惜食材！美妙極了」、「原來西瓜皮可以煮湯」、「太有愛的料理」。

貼文也釣出其他民間高手分享西瓜皮的料理方式，「也可切片來炒，吃起來像牛蕃茄」、「以前有老兵說白色部分炒牛肉很好吃」、「西瓜皮也可以醃製成小菜，很好吃」、「西瓜皮可以當作一般瓜類入菜，也可以涼拌」。