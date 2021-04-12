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樂器行監視器多次拍到男童偷彈吉他「落跑」 暖老闆po尋人啟事：我教你

聯合新聞網 / 綜合報導
小男童趁旁邊沒有人時，偷跑進去樂器行店裡撥吉他弦。圖擷自臉書社團「我是中和人」
小男童趁旁邊沒有人時，偷跑進去樂器行店裡撥吉他弦。圖擷自臉書社團「我是中和人」

小朋友的無心之舉常讓人覺得好氣又好笑！一名樂器行老闆po出影片請大家幫忙協尋某位小男童，而且還強調願意「免費教他一堂吉他課」，不少網友們看了這段影片除了覺得男童行為很可愛之外，也大讚老闆很暖心。

該名樂器行老闆在臉書社團「我是中和人」po出一段監視器影片，從影片中可看見一位小男童先是蹲在店門口外觀望許久，接著過了一會兒他東張西望看了一下並站起身，看到附近都沒人了，趕緊偷打開門進去店內，撥弄了一下吉他弦就馬上奔出店外。

老闆po文寫道，時間是發生在4月10日星期六晚上八點多，地點在中和景平路，男童大概5到7歲，而且他已經看過無數次，這小孩常跑進他們店裡，只為了偷彈吉他一下，然後迅速的逃走。

老闆還說，他願意免費教這名男童一堂吉他課，請他「不用害羞，直接進來找老闆」，文末還附註「#人人都有音樂夢」。底下則有不少網友看了影片後留言表示，如果老闆有找到那名男童，願意買一把吉他送給對方。

另外，也有疑似是住在附近的網友指出，「這名男童我認識，他本性不壞，只是本身有點過動，從小是奶奶帶大的」，其他人則回覆說，「過動的孩子的確可以為自己的興趣靜下來，希望他長大能好好學習音樂。」

但也有人持不同意見，認為小男童這樣很危險，「店家放個吉他，小孩進來碰壞了怎麼辦？算誰的？在我看來這小孩的行為是有問題」、「相信我，他只是個調皮的小孩，因為我小時候也會這樣，如果遇到下間店是賣鋼琴的，他也會這樣。」

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