台中限水她問能否交換住宿？男網友狂搶報名：我可以！

受到旱象持續影響，中南部不少縣市紛紛開始限水措施，一名女子在網上詢問借宿問題，在各自有供水的時間互相到對方家借住，引來許多男網友狂喊「我要報名」。

一名女網友在論壇Dcard發文表示，她在東海別墅租屋，周四、五要限水，她詢問「有人住在四五不會限水的地方嗎？有想過借宿嗎？」在周四、五停水時，她到對方家借住，對方周二、三停水時，則可到她家借住」。

該網友說，「我家有雙人床，還是挺方便的，停水沒辦法洗澡、馬桶不能沖水，真的挺不方便的，有人想過這樣的互惠嗎？不知道能不能合作？感覺限水的日子還會持續很久呢...嗚嗚.. 希望能趕快下雨解除困境」。

貼文一出吸引不少男網友留言「我可以！」、「我報名」、「我停水了，可以去了嗎？」不過該網友也說「謝謝大家，希望是女生比較好」。還有人說，「我就是這樣跟我朋友互相借住的」、「我也是長頭髮的幾乎都要每天洗頭！我覺得可試試看儲一桶水，用水瓢撈慢慢的洗頭髮，省一點用一桶水可能是夠用的！」