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長知識了！路上驚見「使16」車牌 內行人解密真相

聯合新聞網 / 綜合報導
一輛黑色轎車的車牌寫著「使16」，讓網友好奇問「這是什麼車牌？」圖／翻攝自路上觀察學院
一輛黑色轎車的車牌寫著「使16」，讓網友好奇問「這是什麼車牌？」圖／翻攝自路上觀察學院

每台汽機車都會有車牌，有些人為了挑選吉利的車牌號碼，甚至會去競標。近日就有一名網友在路上看見一輛黑色轎車，上頭車牌寫著「使16」，讓他感到相當疑惑，因此上網求解，引起網友熱烈討論。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，只見一輛黑色轎車停在路邊，車牌寫著「使16」，左邊的「使」底色是紅色，右邊的「16」底色則為白色，與一般車牌明顯不同，讓原PO好奇問道「請問這是什麼車牌？」

貼文一出，隨即引發熱議，網友紛紛留言笑說「天使的車車」、「哇！第一次看到」、「在台灣橫著走都沒關係的牌」、「無敵星星看到請自行迴避」。

此外，也有內行網友解答，「邦交國大使館的車」、「邦交國官員開的」、「外國政府駐台灣外交使領館用的車牌，代表處用的是『外』字，大使館用的是『使』字」。

大使館

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