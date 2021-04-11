一堆人都會！麥當勞店員被客人1舉動惹怒 網嘆： 怎能怪我們

點餐眉角多！一名在麥當勞工作5個月的員工近日在Dcard發文，提醒客人點餐要注意的幾個事項，以免踩到員工地雷。其中，因為他提到希望客人點餐能一次說完，不要店員問一句才答一句，引發網友討論。

原PO指出，自己工作5個月到現在，各區工作都沒什麼問題，唯獨「對點餐最有意見」。他表示許多客人都喜歡拋下一句「要套餐」，然後要搭配什麼附餐、飲料都不說，就連內用、外帶也不講，一定要店員問一句答一句，真的「很像機器人」。他也希望客人要吃什麼可以講清楚，不要只說一句「汽水」或是「我要茶」，有時客人還會提出特殊要求，像是炸雞要「蒜加起司醬」，這都讓他相當困擾。

不只如此，原PO表示麥當勞最近有優惠券，明明只要出示圖示就好，但有「幾個天兵沒出示又不知道幾號，還非常想點，我還要引導他」，之前甚至還發生過其他店員要求客人出示優惠券，結果對方莫名發火還客訴。另外原PO也說，他認為客人若需要載具的話，請自行提出，「我覺得那是自己要用的，自己主動提出來很正常吧」。

原PO指出，如果能夠一次清楚表達自己要點什麼，例如：「您好，我要麥香雞配薯條，飲料我要喝玉米湯，然後加購六塊雞，哦對幫我加醬去菜，我要內用，謝謝。」這樣根本就是天使客人。

貼文一出，網友也紛紛表示：「 很少吃速食，抱歉，下次吃之前我會複習一下這篇的」、「同樣希望客人要載具先說，每次都給錢按結帳了，才問有沒有載具」、「我就是那種天使客人」、「蛤…我以為會講出全部很正常欸」。

不過也有網友說：「我倒覺得一次講完店員會當機，所以才改成一項一項慢慢告知，不然就等店員問我」、「又不是所有店員的腦袋都這麼好，還要怪客人」、「嘗試過一次講完，結果店員記不起來，根本做不到啊」、「如果一次講完，有些店員會不耐煩說等一下」。