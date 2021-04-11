買5串燒烤打開竟見滿滿辣粉 網友笑倒：確定不是點提拉米蘇

許多人到半夜肚子餓時，都會想來點鹽酥雞或燒烤等小吃解饞，不過日前卻有一名網友在臉書《 爆廢1公社 》中PO文提到，他到住家附近的燒烤攤買宵夜，結果回家正準備撕開紙袋享用，卻發現老闆竟灑超多辣粉，看起來就像「提拉米蘇」，不少網友一看也紛紛笑翻「確定不是買到提拉米蘇口味嗎？」

原PO在文中貼出一張照片，只見他點了甜不辣、3串雞皮和一支雞翅，但上頭卻被灑上大量調味粉，就連掉一旁的粉都堆起小山，與我們平時看到的樣子有所出入，原PO也傻眼說道「老闆是不是想找我灣家（台語：吵架）」。

PO文一出後，立刻引來超過萬名網友按讚分享，並留言回應「每當看到這種留言，就會想到我點小辣老闆幫我升級提拉米蘇」、「感覺括約肌已經盛開了」、「很讚耶！這種老闆一定要買爆」、「這一定很好吃，我吃大辣都叫老闆灑這樣」、「提拉米蘇的概念」、「老闆人真好，買辣粉送串烤」、「這辣粉有用感情去放」、「確定不是灑粉罐裂開嗎」、「真材實料」、「這樣應該會拉肚子拉到脫腸」。