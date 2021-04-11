聽新聞
test
0:00 / 0:00
煮豆漿鍋搞錯1步驟秒變母湯 網幽默要她之後吃：時間會沖淡
許多人喜歡在家煮清爽的豆漿火鍋，不過購買材料時，一定要看仔細。近日一名女子就是因為沒看清楚，讓原本香噴噴的火鍋瞬間變成「暗黑料理」。她也說吃完後很不舒服，讓網友們紛紛提醒她，下次一定要好好注意。
原PO日前在臉書社團《爆怨2公社》發文寫下：「晚餐開心煮豆漿鍋，煮好試喝後崩潰了」。原來這是因為她不小心買到有糖豆漿，導致整鍋變得很甜，就連加鹽巴也中和不了，「我知道要用無糖豆漿煮，當下太興奮沒注意看拿成有糖的啦！PS：吃完人很不舒服，先離線」。
對此，網友們也紛紛回應：「真的要看清楚，我喝無糖綠常眼瞎拿有糖的」、「下次記得買無糖，別忘了鹽別加成糖哈哈」、「料全部撈起來熱水洗掉，重煮成別的口味」、「暗黑料理…」、「甜豆漿鍋真的可怕」。
也有人開台南人玩笑：「這鍋在台南應該很快就吃完了」、「看隔壁有沒有住台南人，丟給他處理」、「台南弟兄們在哪兒？」；還有人幽默表示原PO可以放幾天後再吃，因為「時間能沖淡一切」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言