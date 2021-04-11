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煮豆漿鍋搞錯1步驟秒變母湯 網幽默要她之後吃：時間會沖淡

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女子煮豆漿火鍋，因為搞錯一步驟，讓美食瞬間變暗黑料理。 圖擷自《爆怨2公社》
一名女子煮豆漿火鍋，因為搞錯一步驟，讓美食瞬間變暗黑料理。 圖擷自《爆怨2公社》

許多人喜歡在家煮清爽的豆漿火鍋，不過購買材料時，一定要看仔細。近日一名女子就是因為沒看清楚，讓原本香噴噴的火鍋瞬間變成「暗黑料理」。她也說吃完後很不舒服，讓網友們紛紛提醒她，下次一定要好好注意。

原PO日前在臉書社團《爆怨2公社》發文寫下：「晚餐開心煮豆漿鍋，煮好試喝後崩潰了」。原來這是因為她不小心買到有糖豆漿，導致整鍋變得很甜，就連加鹽巴也中和不了，「我知道要用無糖豆漿煮，當下太興奮沒注意看拿成有糖的啦！PS：吃完人很不舒服，先離線」。

對此，網友們也紛紛回應：「真的要看清楚，我喝無糖綠常眼瞎拿有糖的」、「下次記得買無糖，別忘了鹽別加成糖哈哈」、「料全部撈起來熱水洗掉，重煮成別的口味」、「暗黑料理…」、「甜豆漿鍋真的可怕」。

也有人開台南人玩笑：「這鍋在台南應該很快就吃完了」、「看隔壁有沒有住台南人，丟給他處理」、「台南弟兄們在哪兒？」；還有人幽默表示原PO可以放幾天後再吃，因為「時間能沖淡一切」。

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