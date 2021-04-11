2車格能停4輛！汽車放大絕使出「橫停術」 網跪了：再破2盲點

開車出門找不到車位真的很令人頭痛，不過近日有網友捕捉到這神奇的一幕，畫面中能看到兩輛汽車「橫停兩格停車位」。底下網友們看到後，也讚嘆車主停車的神技巧，但也有人表示疑惑，「兩邊各停兩台不就好了？」、「最裡面的車出來會很麻煩」。

一名網友日前在臉書社團《爆廢1公社》貼出相片，可以看到兩個獨立的長型停車格被三面牆包圍，而一輛休旅車以及一輛轎車沒有按照正常方向停放，反而都是打橫停放。這畫面也讓原PO讚嘆「社會我大哥，兩個車格能停四台車」。

對此，網友們紛紛表示：「技術真的超好，佩服」、「停到好，應該都天亮了」、「停三台外加一台堆高機」、「堆高機停車法嗎？」；也有網友指出：「重點是裡面的車子要開出來很麻煩」、「這車格應該比一般的長很多，才有空間橫停四台」、「這個深度，直接停直的就好了啊」。