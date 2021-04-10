快訊

太殘忍！ 台大醉月湖鵝疑遭當場殺害後帶走 校方已報警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第一次到鼎泰豐要點什麼？ 網友狂推這組合：全台沒人打得過

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友提到，自己是第一次吃鼎泰豐卻不知道該點什麼，於是就詢問網友「第一次到鼎泰豐要吃什麼？」圖／報系資料照
一名網友提到，自己是第一次吃鼎泰豐卻不知道該點什麼，於是就詢問網友「第一次到鼎泰豐要吃什麼？」圖／報系資料照

知名小籠包連鎖餐廳「鼎泰豐」一直都是外國觀光客來台灣旅遊必吃的美食，除了小籠包外，餐廳內不少台灣小吃也時常吸引顧客來嚐鮮。日前就有一名網友PO文提到，自己是第一次吃鼎泰豐卻不知道該點什麼品項，於是就忍不住詢問廣大網友「第一次到鼎泰豐要吃什麼？」

原PO在文中表示，由於自己是第一次光顧「傳說中的鼎泰豐」，就很好奇要點什麼品項，才會像個饕客而不是台北俗呢？希望能有內行網友提供解答。

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛狂推「我只吃炒飯」、「一進鼎泰豐炒飯先點五盤」、「一定要點炒飯，然後自己淋醬油」、「不要點小籠包，直接點排骨炒飯」、「點炒飯，然後一定淋紅油」、「鼎泰豐只有炒飯可以吃」、「他們炒飯品質穩定清爽乾淨平價，沒人排隊的話一定要吃」、「其實鼎泰豐是炒飯專賣店才對」、「當然是炒飯必點，小籠包點來嚐鮮就好」、「行家就點糙米炒飯+紅油抄手，全台沒人打得過」。

也有不少網友推薦其他品項，「芋泥小籠包有種很特別的味道」、「黃金流沙包」、「燉牛肉湯、滷牛肚、燒賣、甜點再吃巧克力湯包」、「肉粽來兩個，超好吃」、「元盅雞湯」、「油豆腐細粉居然沒人推」、「紅豆甜粽好吃」、「一定要點紅油炒手」。

鼎泰豐 小吃

延伸閱讀

男實習生「上太多上廁所」遭扣薪氣炸 網看時數反酸：薪水小偷

日德房價超便宜「台灣薪水買得起？」 內行人曝真相：理想很美好

小孩逛好市多偷拿「1食物」放推車結帳 網友一看驚呼：很識貨

妻不去婆婆告別式 卻要夫同搬娘家照顧岳母 網：雙標勸分

相關新聞

台南人吃碗粿加花生粉？在地人驚訝：第一次聽到

台灣是美食王國，各地都有不同的特色小吃，因此飲食文化也會有些許差異，有一名網友表示在台南吃碗粿的時候都會加花生粉，最近到高雄吃才發現他們加菜脯吃，覺得「相當神奇」，但台南在地人聽到她說台灣碗粿加花生粉也相當驚訝，紛紛表示「第一次聽到」。

第一次到鼎泰豐要點什麼？ 網友狂推這組合：全台沒人打得過

知名小籠包連鎖餐廳「鼎泰豐」一直都是外國觀光客來台灣旅遊必吃的美食，除了小籠包外，餐廳內不少台灣小吃也時常吸引顧客來嚐鮮。日前就有一名網友PO文提到，自己是第一次吃鼎泰豐卻不知道該點什麼品項，於是就忍不住詢問廣大網友「第一次到鼎泰豐要吃什麼？」

長得漂亮活得更容易？ 正妹盤點3困擾：沒什麼好的

擁有姣好外貌的人時常成為眾人羨慕的對象，不過，長相出眾真的比較吃香嗎？一名網友近日就好奇提問，漂亮女生在日常生活上「有什麼好處？」話題一出引起討論，不少美女也現身說法，點出確實有許多吃香之處，但惱人的困擾也不少，最多人點名的就是「被騷擾」、「被當花瓶」和「被同性討厭」。

愛講「不好意思」很假？ 他嘆「有距離感」反遭嗆：比裝熟好

談到台灣人的常見對話用語，許多人都會聯想到「不好意思」四個字，台灣的「不好意思文化」，更時常被拿來分析其背後的意義和原因。而近日一名網友提出，他認為表達禮貌其實有用更恰當的詞可以替代，常說「不好意思」反而有距離感，話題一出，引起兩派意見熱議。

深夜外送2杯手搖飲 女客人一句話讓他好暖心

不論日曬雨淋，外送員為了拚生計努力接單，多少也會遇到讓人印象深刻的狀況。有位外送員PO文分享日前深夜送了兩杯飲料，過程中費了一點功夫才將飲料送交到女客人手上，沒想到對方一句話讓他聽了超暖心，貼文一出羨煞許多人。

領餐單號「4444」竟送到醫院安息室 下一單地址讓他更是崩潰

當外送員時間自由彈性，進入這行業的門檻也不高，因此吸引許多人加入，也常看到有人在網路上分享自己遇到的難忘狀況。一名外送員在臉書透露日前接到一張訂單竟然是要送到醫院安息室，沒想到下一張訂單的地址讓他看了差點崩潰，直呼「跑單跑到頭皮發麻、背脊涼颼颼」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。