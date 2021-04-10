第一次到鼎泰豐要點什麼？ 網友狂推這組合：全台沒人打得過

知名小籠包連鎖餐廳「鼎泰豐」一直都是外國觀光客來台灣旅遊必吃的美食，除了小籠包外，餐廳內不少台灣小吃也時常吸引顧客來嚐鮮。日前就有一名網友PO文提到，自己是第一次吃鼎泰豐卻不知道該點什麼品項，於是就忍不住詢問廣大網友「第一次到鼎泰豐要吃什麼？」

原PO在文中表示，由於自己是第一次光顧「傳說中的鼎泰豐」，就很好奇要點什麼品項，才會像個饕客而不是台北俗呢？希望能有內行網友提供解答。

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛狂推「我只吃炒飯」、「一進鼎泰豐炒飯先點五盤」、「一定要點炒飯，然後自己淋醬油」、「不要點小籠包，直接點排骨炒飯」、「點炒飯，然後一定淋紅油」、「鼎泰豐只有炒飯可以吃」、「他們炒飯品質穩定清爽乾淨平價，沒人排隊的話一定要吃」、「其實鼎泰豐是炒飯專賣店才對」、「當然是炒飯必點，小籠包點來嚐鮮就好」、「行家就點糙米炒飯+紅油抄手，全台沒人打得過」。

也有不少網友推薦其他品項，「芋泥小籠包有種很特別的味道」、「黃金流沙包」、「燉牛肉湯、滷牛肚、燒賣、甜點再吃巧克力湯包」、「肉粽來兩個，超好吃」、「元盅雞湯」、「油豆腐細粉居然沒人推」、「紅豆甜粽好吃」、「一定要點紅油炒手」。