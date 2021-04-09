長得漂亮活得更容易？ 正妹盤點3困擾：沒什麼好的

擁有姣好外貌的人時常成為眾人羨慕的對象，不過，長相出眾真的比較吃香嗎？一名網友近日就好奇提問，漂亮女生在日常生活上「有什麼好處？」話題一出引起討論，不少美女也現身說法，點出確實有許多吃香之處，但惱人的困擾也不少，最多人點名的就是「被騷擾」、「被當花瓶」和「被同性討厭」。

原PO在網路論壇「Dcard」發文表示，她自認是名「普妹」，生活也過得非常普通，因此好奇長得漂亮的女生，在生活中是否確實有遇到好處，或是在某些地方有比較吃香的狀況，她好奇直言「漂亮的女生是不是生活起來容易許多？」

該文一出，引來許多網友熱烈討論，其中不少人回應「在社會上比普通女孩多很多機會」、「人際關係自己會找上門來」、「做錯事比較不會被罵」、「大家容忍度特別高」、「內在比外表重要，這句話只是毒雞湯」、「很多異性對我好」、「美麗就是競爭力」等，一一點出外貌漂亮的人能享有的好處。

不過，許多網友也點出美女常遇到的困擾，包含「根本是性騷擾收集器」、「同性莫名的敵意」、「容易遇到渣男」、「不管再怎麼努力，別人都認為妳得到的一切只是因為妳漂亮」、「被當花瓶看待」等；還有人認為「沒好處，頂多有讚美而已，不通不癢也無感」、「工作比較好找是真的，但錄取後還是跟一般人一樣」。