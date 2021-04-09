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領餐單號「4444」竟送到醫院安息室 下一單地址讓他更是崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
一名外送員連接兩單的地點是醫院的安息室和製作骨灰罈的公司，讓他直呼頭皮發麻。 示意圖／聯合報系資料照片
一名外送員連接兩單的地點是醫院的安息室和製作骨灰罈的公司，讓他直呼頭皮發麻。 示意圖／聯合報系資料照片

外送員時間自由彈性，進入這行業的門檻也不高，因此吸引許多人加入，也常看到有人在網路上分享自己遇到的難忘狀況。一名外送員在臉書透露日前接到一張訂單竟然是要送到醫院安息室，沒想到下一張訂單的地址讓他看了差點崩潰，直呼「跑單跑到頭皮發麻、背脊涼颼颼」。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」寫道，日前接到一單領餐單號是「4444」，沒想到送達的地點是醫院的安息室，兩種詭異的巧合讓他嚇了一跳。客人的餐點費用是183元，拿了200元還說免找，但原PO沒有喜悅之情，反而說「平常我都滿懷感激的收下，今天我可不敢收，我不想一起17（一起）」。

但事情還沒完，原PO接下一單時看到備註打著「吉成玉石」，他以為是類似大理石磁磚之類的工廠，沒想到到現場一看差點崩潰，原來是製作骨灰罈的公司，讓他直呼「竟然那麼巧，坑爹啊！送完當下我都直接想拉休到時段結束了」。

網友們也安慰原PO說「沒事的，回家前大廟走一圈拜拜就好，送餐也是功德」、「去大廟或是去您信仰的宗教聖地走一下，我早上也是送生命園區，但我每次都跟自己說，也對空氣、對看不見的說『嗯，我是去送餐的，祝福祢們往更好的世界』」、「你功德很多才接到的，這有保佑的」、「這是善事，別想太多了」、「拉休吧。有的時候太多巧合就不是巧合，是暗示，不要不信邪」。

也有同行分享自己類似遭遇，「上禮拜也是接到，還是疊單第一張醫院，第二張殯儀館」、「我也有接過444的單，害我不知道怎麼開口說單號」、「我送過冷藏室還看到大體呢」、「我送過太平間，還問我敢進去嗎，我也是進去」。

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