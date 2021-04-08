她爽開掃地機器人 返家這景象令網笑噴：根本災難現場

現代人生活忙碌、步調快速，為了省時省力並維護環境整潔，會購入掃地機器人、洗碗機等家電，是許多家庭不可或缺的小幫手。有網友分享，出門時將掃地機器人發動，回家時映入眼簾的景象簡直不堪入目。

一名網友於臉書社團《爆廢1公社》上發文表示，她出門時順手打開了家裡的掃地機器人，想著能利用出門的空檔，讓機器人簡單地為地板做個清潔。不料當她返家時，原想著能收獲亮潔的地板，卻驚見「甩尾燒胎痕」，有網友笑稱「這文章有味道」。

網友紛紛詼諧表示，「聞到味道了…」、「燒胎，還有香味呢」、「GG了」、「燒胎的掃地機器人」、「嗯！看這顏色似乎是某動物排泄物…」、「根本災難現場」、「排洩物也掃，沒偷懶，沒事的」、「好有藝術天份的掃地機器人，是在畫畫嗎？」、「掃地機當下應該相當崩潰」、「這燒胎很有味道喔」。

也有網友分享慘痛經驗，「之前發生過一次，從此機器人就被我封印了」、「我也是，還好版主妳這範圍沒我這個大」、「夭壽，妳不是第一個受害者了，上次還有一個拆開來清的」、「我遇過，我馬上把門關起來離開，吃飽後再回家整理」。