飯店房一晚標價少了個0 他拒絕取消網友看法兩極

網路購物因標價由後台人為操作，經常有不小心標錯價位的糾紛，日前速食店的蛋塔之亂、超商的衛生紙之亂比比皆是，如何妥善處理也是令人傷透腦筋。有網友分享，日前於網路預訂一間四人家庭房，因飯店櫃檯標價失誤少了一個零，櫃檯竟要求取消訂單，令原PO甚感不解。

一名網友於《爆怨公社》上發文分享，日前於網路訂購了一組優惠四人房，原價為2200元，因後台失誤將售價誤植為220元，優惠價為198元。原PO興高采烈的訂購了房間後，飯店櫃檯卻致電希望原PO能取消訂單，令他好奇發問「少打一個0的房間，不取消會怎樣嗎？」

有不少網友願意包容對方的過失「會取消」，「我會取消，可能我比較有同情心」、「我會取消，雖然是業者的疏忽，但省這些錢會過意不去」、「我會取消，因為我不想賺這種不合理的錢」、「老實說，對於這種標錯價的…我會取消。畢竟我們雖然賺到了，可是會有人因為這個失誤而失去我們想不到的東西…所以既然我們能力可以消費，何必要咄咄逼人呢」、「或許不取消是你的權益，但是你是睡人家的地方，難保對方在你不知道的地方搞你」。

但也有網友持反對意見，「為什麼不取消就是貪小便宜？」、「基本上訂單是成立的，客人可以用此價格入住但是請注意飯店給的房間就有可能會沒那麼好，消費者有權去消保官那申訴，所以要不要取消就看你囉」、「標價屬飯店作業自己的問題，大家怎麼反而歸咎於消費者的問題…」。