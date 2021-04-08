他一看訂單名「花開幸福」秒棄單！ 同行神回：根本花落悲劇

外送平台崛起，民眾在家點點手指下單即可享用美味食品，近日也有店家看準商機，讓平時宅配的蛋糕、糕點利用外送平台運送。有外送員分享，自己接獲一筆訂單，內容物名為「花開幸福」，令他嚇得急忙棄單。

一名外送員於《UberEats全台討論區》上發文分享，只見他貼出一張訂單照片，名為「花開幸福」的商品是一個蛋糕，只見商品圖上以一朵朵奶油擠花點綴，整顆蛋糕更要價2480元，令原PO直搖頭道「這我真不敢拿，棄單XD」。原PO考量到外送員機車運送的過程，唯恐毀壞了這顆美麗的高價蛋糕，只好選擇棄單。

文章發布後，不少同行紛紛表示如果接到也會棄單，「嚇死，這種蛋糕難度太高」、「棄單+1，只能交給專業的來處理！」、「送到的時候就不是花開幸福了，而是殘花」、「一顆蛋糕2480又這麼精緻，誰敢接啊」、「送到位置後，花都凋謝了」、「這送到位已經改名花落悲劇了吧」。

也有過來人分享經驗可「做好防震慢慢騎」，「我有送過，用杯墊跟氣泡紙擋好跟防震，沿路車速40慢慢嚕到客人家」、「我叫過。外送派單來的是熊貓送！冰淇淋蛋糕還是很硬，有乾冰保冷」、「昨天才送過，這種包裝很穩固的，不要耍智障壓車過彎啥的，都很安全」。