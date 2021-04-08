不要在平交道做這些事！網友看告示牌笑了：奧運選手都辦不到

行人穿越平交道是一件危險的事情，因此不少平交道設立的地方，都會有看板警告。而日本最近有一處的平交道看板，就因為強烈的設計風格，引起網友們的瘋傳。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「nnnkkkttt222333」最近分享一張照片，表示他在日本四國的香川縣高松市，拍到一面警告用路人不可擅闖平交道的告示牌，但上頭示範各種橫跨平交道的動作，卻誇張地有如高難度的體操姿勢，讓人好奇為何會這樣設計看板。

媒體訪問負責的業者。對方表示，這個路段本來就有很多平交道，因此經常出現擅闖平交道的用路人。為了讓告示看板能夠獲得更多注意，所以採取了比較會讓人驚訝的設計方式。如今這面看板成功在網路上瘋傳，正代表宣傳有成，符合當初的設計考量。

網友們則反應「看到會笑的警告牌」、「這連東京奧運選手都不會這麼做吧」、「吐槽點有夠多的」、「右邊的無視重力了吧」、「右上那張的腿畫得不錯」、「體操與田徑與體育與不可能的任務」、「看一次就忘不掉了」、「東京奧運的新體操項目嗎」、「其實…我做過其中三項，當然現在知道危險不會再犯了」。