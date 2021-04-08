被鄰居強塞鈔票嚇到拔腿就跑 他分享租屋日常網笑跪：想要一個阿婆

俗話說「遠親不如近鄰」，在外租屋不只要慎選房東、注意房屋狀況外，和鄰居打好關係也很重要。有民眾分享與鄰居阿婆的故事，從初此相遇被對方的行李擋住去路，到後來一見面就被塞錢、發紅包，「促咪」的發展讓網友大呼「故事好暖」、「阿婆超可愛」。

根據原PO描述，由於租屋處沒有電梯，第一次與鄰居阿婆見面就是在樓梯上。當時阿婆剛搬來，一個人提著大小行李爬樓梯，完全擋住去路，他便開口幫忙搬運行李，因此與阿婆熟識起來，此後常收到阿婆贈送的飲料、零食等美食，完全把原PO當孫子寵。

原PO與阿婆熟悉後，知道此處只是她存放雜物的空間，平時不住在這，需由同層住戶平分的電費他就直接繳納，因為「阿婆根本就沒用到什麼電，一個月就幾度而已，電表永遠跑個位數」，沒想到阿婆知道後竟展開「報復性活動」，只要看到原PO就追著他塞錢，說「我要繳電費！」

阿婆也讓他見識到老人家的執著與靭性，即使原PO多次拒絕也不放棄，還曾寄放2000元在附近常去的店家要求老闆轉交，讓原PO哭笑不得。最近一次則是在路邊等紅綠燈時被阿婆抓到，兩人來回推拒數次後由阿婆取得勝利，強塞1000元給原PO要他「拿去買好吃的也行！拿好」，而他為趕上綠燈過馬路只好認輸，一邊拔腿狂奔一邊跟阿婆強調「以後不要再給了」！

看完兩人相處的故事，網友紛紛稱讚原PO和阿婆的互動太可愛，長輩狂塞錢的舉動也讓不少人想起爺爺奶奶，「阿婆人也太可愛」、「我也想要一個阿婆！」、「原PO真的很暖！阿婆也太可愛了」、「阿婆把你當孫子疼」、「阿嬤總是想把孫子養胖，大概都是這種樣子：我他╳塞爆！」、「我阿公都會一直塞錢給我，我都捨不得拿，很母干，好辛苦」、「不知道為啥眼眶有點濕濕的，可能想到我奶奶經常塞錢給我」、「為什麼我遇到的都是塞垃圾給我或是廣告紙之類的」。

原PO後來也加碼透露與阿婆的日常小故事，他表示今年過年時店裡給了2張春聯，他便開心的幫自己和阿婆的門口各貼一張，招福又喜氣，沒想到隔天就在鞋櫃發現阿婆送的紅包，原PO笑說，當他看到紅包時「真的以為自己準備要冥婚，嚇得我福氣都跑光光了」。