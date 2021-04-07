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外送哥接單曝速食店可樂新包裝引同行大讚 但內行人點出真相

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO貼出照片，只見杯裝可樂改成瓶裝，外送時不易噴灑。圖擷自UberEats全台討論區
原PO貼出照片，只見杯裝可樂改成瓶裝，外送時不易噴灑。圖擷自UberEats全台討論區

外送平台崛起，民眾動動手指下單便能享受外送到府的美食，但常有因包裝不完整或是騎車不便等因素導致餐點有缺失或潑灑。有外送員分享送速食餐點時，萬年頭疼的難題終於解決了，令他興奮地將好消息分享上網。

一名外送員於《UberEats全台討論區》上發文，以往接獲速食外送訂單，往往十分害怕「碳酸飲料」，騎車時偶有不慎便會讓整個餐點、外送箱溼答答。但這日原PO跑外送時卻發現速食業者「進步了」，並貼出一張照片。只見照片中原本杯裝的可樂已換成瓶裝可樂，這令原PO忍不住驚嘆「麥當當可樂包裝換了耶，可是不是冰的XD」。

文章發布後，不少同行紛紛留言表示喜悅，「改這樣就不怕撒出來了」、「改這樣就可以飆車了」、「開始瘋狂壓車，再灑啊再噴啊！」、「希望以後麥當勞外送單，飲料可以永遠改罐裝的，真的方便多了」。

但也有網友猜測此舉是配合「停水政策」，「要嘛停水要嘛糖漿用完還借不到」、「停水的折衷做法」、「因為停水的關係」、「停水的關係吧，為了降低用水量」、「應該是停水所以才直接改成市售瓶裝吧！」、「以前在麥當勞做的時候好像限水就會用這種替代」。

停水 麥當勞 外送員 限水

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