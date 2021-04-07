外送哥接單曝速食店可樂新包裝引同行大讚 但內行人點出真相

網路購物因標價由後台人為操作，經常有標錯價位的問題糾紛，日前連鎖餐廳的蛋塔之亂、超商的衛生紙之亂比比皆是，如何妥善處理也是令人傷透腦筋。有網友分享，日前於網路預訂一間四人家庭房，因櫃檯標價失誤少了一個零，櫃檯竟要求取消訂單，令原PO甚感不解。

2021-04-08 19:48