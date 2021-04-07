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妹送iPhone當生日禮物 女放2年才打開一看險暈倒
蘋果iPhone深受許多人的喜愛，每次一推出新機就引起廣大果粉關注，就算販售二手機也能有不錯的價錢，但一名女網友兩年前收到妹妹送的禮物，她以為是支價值不斐的iPhone手機，不過因為不習慣iOS操作，所以將禮物放了兩年才打開，沒想到裡面的內容物讓她看了超傻眼，還險些上網賣給別人。
這名女網友在臉書「爆怨2公社」開頭就寫著「差點會被吉（告）的生日禮物」，她PO出兩年前妹妹送她的生日禮物，是個iPhone XS Max盒子，收到禮物讓她非常驚喜，但因為自己不習慣iOS和Apple介面，所以盒子一直沒有打開過。放了兩年後，直到最近原PO打算將這支手機上網賤價販售來換現金，沒想到差點出大包。
原PO說她將手機放到蝦皮網站打算以17999元變賣，有買家要求知道電池健康度，她於是忍痛拆掉外殼塑膠膜來檢查，沒想到一打開盒子發現裡面裝的不是手機，而是8顆巧克力，害原PO險些拿去面交，她哭笑不得的說「被騙2年無知又無言的我」。
貼文一出引來熱議，「還好有拆封檢查，對方如果真的收到這個，妳就要上警局說明了」、「雖是自家人的創意，但總覺得這樣不是很妥當，有點缺德，玩過頭了」、「天啊！過期不能吃了」、「妹妹知道這是巧克力嗎？還是妹妹才是被詐騙的？」、「這真的會讓人很生氣，愚人節禮物就算了，生日禮物這樣玩…會翻臉」、「空盒比金莎貴欸」。
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