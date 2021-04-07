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鹹酥雞攤最不喜歡買的TOP 3 網友紛紛點名這幾類：真的無法！

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO好奇「大家買鹹酥雞最不喜歡買什麼？」圖擷自爆廢１公社
原PO好奇「大家買鹹酥雞最不喜歡買什麼？」圖擷自爆廢１公社

台灣美食小吃種類豐富，其中人氣熱度最高的便是鹹酥雞，不論是正餐或是宵夜，都深受民眾喜愛。有網友突發奇想，好奇「鹹酥雞攤不喜歡夾的食物是什麼呢？」，文章發布後引起網友熱烈討論。

一名網友於《爆廢1公社》上發文，民眾愛吃的炸物百百種，原PO卻轉念一想，「換一個方式問，廢友們你們鹹酥雞不喜歡夾的食物是什麼呢？」網友紛紛點名「內臟、蔬菜」這兩大類，並提出自己的觀點。

其中不少網友點名「內臟類」，「雞屁股、雞心，只要是內臟類的都不行」、「內臟類，雞屁股」、「內臟和屁股」。像是「蔬菜類」也有網友認為「太油膩」，「四季豆、青椒等等的蔬菜類」、「菜類，太容易吸油，容易整包都會濕掉」、「高麗菜，幾乎蔬菜都不會夾」、「青椒，真的無法」、「菜類，好油膩」。

也有不少民眾點名「豆腐、米血、芋頭」等，「米血，因為炸的好吃的沒幾間」、「豆皮，我知道很多人喜歡，但我就是不行」、「凍豆腐，地雷食物超會吸油的」、「百頁豆腐絕對不夾，總覺得有股怪味道」、「芋頭我不行，根本邪教」、「芋頭我不愛」。

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