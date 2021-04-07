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哪一樣東西「漲價最有感」？ 網一面倒點名「它」：漲幅超兇

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友詢問「漲價最有感」的物品，話題引起討論。 示意圖／ingimage
有網友詢問「漲價最有感」的物品，話題引起討論。 示意圖／ingimage

隨著時代變遷與通貨膨脹，不少民生物資的售價都比早年上漲許多，有民眾就好奇詢問大眾認為「漲價最有感」的物品，引起一連串討論，其中，不少人點名熱門的小吃項目，包含雞排、車輪餅、飲料等，也有一批網友一面倒指出，最顯著的是「房價」。

原PO在批踢踢實業坊發文表示，談到漲價時，他個人認為最有感、最能反映漲幅的是「食物」，舉例來說，記得以前小時候買肉鬆麵包，一個才15元，但現在差不多都要30元左右，而他也好奇詢問「大家覺得什麼東西漲價最有感？」

該文一出，湧入網友熱烈回應，不少人留言「雞排小時候35，現在70，有的還75、80」、「珍奶、雞排、車輪餅」、「車輪餅20年前一個只要6塊」、「雞排蠻有感」、「飲料等於一個便當我真的很難接受」、「紅豆餅，三個10元到一個30元」等，點出許多美食的價格都已翻倍成長。

此外，還有一批網友紛紛直呼「房子啊啊啊啊啊」、「房價吧，比唸書時漲了兩倍多」、「房價漲得很有感，連我沒關心買房一事的人都有感了，以前台南一棟透天7、8百萬，到現在我家附近都開2、3千萬」、「一定是房子，後來再買的新房子價格跟以前差很多」、「房價不用買也知道翻很兇，原本想買的念頭的人直接都買不起」等，感嘆漲幅最有感的就是房價。

雞排 漲價 紅豆餅 透天

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