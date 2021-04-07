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她愛吃燒臘便當卻不知「肉上綠綠的」是啥？ 釣一票老饕解答

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友好奇燒臘便當裡「肉上綠綠的」是什麼？文章曝光後，引起大批饕客留言解答真相。圖擷自Dcard
一名女網友好奇燒臘便當裡「肉上綠綠的」是什麼？文章曝光後，引起大批饕客留言解答真相。圖擷自Dcard

現代人工作忙碌，下班後外食很常見，都市除了自助餐店便當店林立外，燒臘店也很普遍。就有一名喜歡吃燒臘便當的女網友每次吃都會看見老闆在肉上灑了綠色碎末，這讓她相當好奇「便當店綠色的菜是什麼？」貼文一出，許多老饕紛紛出面解答真相。

這名女網友在Dcard發文貼出一張菜色照片，好奇問到「請問一下放在肉上面綠綠的那個是什麼東西？」只見一盤擺上荷包蛋、豆干的組合菜色中，肉片上頭還灑上綠色碎末，原PO形容「吃起來是鹹的，不是榨菜、菜餔那種東西」。

問題一出，許多老饕紛紛現身解答，「是只要是燒臘店都會附上的蔥油醬，不過正常是會點油雞的時候給」、「蔥切碎用熱油爆香」、「蔥鹽醬～蔥油～」、「蔥油超讚！有些店家還會加薑末，我覺得鹹鹹的搭配油雞超讚」。

蔥油醬是燒臘店常見的醬料，又名蔥薑醬、蔥鹽醬，因製作簡易，材料只需蔥、薑、油及鹽，不論是拌飯、拌麵或加在肉類食物上，鹹香下飯且能提升料理美味，很適合在家自製備用。

Dcard 自助餐店 便當

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