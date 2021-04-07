「人臉麵包」有靈魂？ 網被嚇壞：我聽見麵包問我好不好吃

一名熱愛攝影的網友近日分享作品在網上引起熱議，他才一PO出就有人看著照片驚呼「它會笑！」，他近距離拍下五榖雜糧麵包的照片，原本就只是一顆麵包的靜物攝影，但仔細一看卻發現五穀雜糧的排列位置讓這顆麵包像極一顆「人頭」。

熱愛攝影的網友「高斯拉」今（7日）在臉書社團「爆廢1公社」發文分享，「我只是去拍個五穀雜糧麵包而已，怎麼回來看有朋友說照片哪邊怪」，只見這顆麵包上突出的五穀雜糧正好排列在五官位置上，烘烤後的紋路也正好形成人臉外觀，讓人直呼神奇。

網友們看了無不讚嘆，「這顆麵包會微笑耶！」、「注入靈魂的麵包」，更有想像力豐富的網友直呼「是金剛！」、「你有沒有聽到有人問：麵包好吃嗎？」、「中班女兒說：猴子的頭」、「這是金剛預告片嗎？」、「金剛都出現了，哥吉拉在哪？」