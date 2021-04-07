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不是110！發現鐵軌障礙物該怎麼做？ 台鐵有「救命專線」

聯合新聞網 / 綜合報導
針對台鐵太魯閣事故，有網友詢問發現鐵軌障礙物的正確通報方式。圖／聯合報系資料照片
針對台鐵太魯閣事故，有網友詢問發現鐵軌障礙物的正確通報方式。圖／聯合報系資料照片

台鐵太魯閣號2日發生撞車意外，釀成50人死亡、逾200人受傷。根據運安會調查，事發當時因列車行駛進入清水隧道前有視線死角，導致司機僅有4秒的反應時間，有網友就提出，若有人在第一時間發現鐵軌上有障礙物，應如何協助？對此，台鐵官網指出正確流程，呼籲民眾遇到類似狀況時，可直撥「0800-800-333」通報。

一名網友在「批踢踢實業坊」發文表示，太魯閣號意外的最大主因，是因為列車撞上工程車後衝進隧道，不過，事發現場的上方是大清水休息區，在連假時應有不少遊客停留休憩，假如當時有人第一時間就發現工程車在鐵軌上，應「如何示警才能在最短時間讓列車反應？」

針對這項問題，該網友率先提出自己整理的五大方式，包含一、直接在隧道口揮動明顯物品示警，但列車不一定能看到，就算看到也可能來不及；二、撥打110，但有時轉介過程稍久；三、直接打給台鐵，不過不確定是否會由總機系統轉接；四、尋找附近的監視器；最後，則是趕緊按下緊急按鈕，然而並非所有行車路線都有設置。

該文底下湧入不少網友討論，有人就指出，台鐵官網註明，若發現軌道、平交道、橋樑及隧道等處有障礙物時，民眾可直接撥打緊急電話「0800-800-333」通報；此外，也有人提出可以透過「110視訊報案app」聯絡警察，除了能迅速定位，也能及時告知現場狀況。

台鐵官網註明，若民眾發現列車行駛處有障礙物時，應直接撥打緊急通報專線。圖擷自批踢踢實業坊
台鐵官網註明，若民眾發現列車行駛處有障礙物時，應直接撥打緊急通報專線。圖擷自批踢踢實業坊

台鐵 太魯閣 太魯閣撞車事故

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