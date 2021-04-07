禁女友講「月經」因粗俗、有性暗示 奇葩原因曝光令全網傻眼

一般女性踏入青春期後都會有月經，但談及女性月事，許多男生也彷彿遇到結界，不懂如何應對。有女網友早前分享與男友相處的情況，指吃飯期間告訴男友自己月經來了，但對方立即遏止，認為「月經」一字很粗俗，應以代號代替，更提出一個奇葩原因，指女生不應於公開場合大聲談及月經，否則如同給予暗示「引人犯罪」。

該名女網友於Dcard討論區以「男友覺得『月經』這個詞很粗俗」為題發文，稱自己本來說話較為直接，早前與男友吃飯時，向對方提及自己「月經來」，當時旁邊有正在用餐的客人，自己的音量雖然稍大但也不覺得會影響到旁邊的客人。

男友見狀隨即遏止，指不能在公開場合大聲談及月事，「說是因為如果單身的話，有人會算你的經期然後強姦妳」，原PO聽了非常錯愕，難以理解男友說話背後的邏輯，「我就想問，真的想強姦的人不會管你單不單身和經期吧？直接就被強姦了」。

男友也表示，覺得「月經」一字很粗俗，但她卻稱「我就比較不習慣叫小紅、大姨媽那類的，對我來說月經就月經」；她又指自己月事時也會直接告訴媽媽，請對方代拿衛生棉等，「就是不會特地去用其他代詞來表達」，她不禁好奇詢問網友，「請問這樣會很過分嗎？還是我的想法有什麼錯誤可以告知我一下嗎？」

大部分網友也認為男友的思維過於保守，指月經實為自然生理現象，根本不用忌諱，又認為男友提及月經與強姦的言論沒有直接關係，「月經就月經，就每個月必會發生一次的子宮內膜剝落現象，有什麼好粗俗或不雅的啊？這本質上就是一個醫學名詞而已」、「誰那麼無聊去算別人經期，他是做過是不是？強姦犯最好會因為經期就不對她下手哦」。

她事後補充，指男友稱大聲談及月經會引起強姦犯注意的觀念，是從其父母對其姐姐的「健康教育」中得知，「並不是他有想像過或是什麼的，不過我是覺得他爸媽的觀念偏古板，這倒是真的」。

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文章授權轉載自《香港01》