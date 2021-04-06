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芭樂一顆128元！她見百貨攤販「暗黑推銷法」 直呼：感覺很差

聯合新聞網 / 綜合報導
百貨美食街販售一顆128元的芭樂，令網友相當吃驚。示意圖，非新聞當事照。圖／Ingimage
百貨美食街販售一顆128元的芭樂，令網友相當吃驚。示意圖，非新聞當事照。圖／Ingimage

近來許多影城都會與百貨公司合作，共同打造複合式商場藉此刺激消費。日前，一名網友在電影開場前至一旁的攤販買芭樂，沒想到店員見狀竟使出「暗黑推銷法」，雙方糾纏了好一陣子，才終於問出一顆芭樂128元的超級天價，讓該名網友直呼「感覺很差」！

該網友在PTT分享事件經過，日前他與友人到百貨公司看電影，開場前便先到一旁的美食街晃晃，隨即停在一處販賣紅心芭樂的攤販前。原PO見攤販未明確標示價格，便單刀直入的詢問「芭樂怎麼賣？」，店員見狀也立刻使出「推銷大法」，不直接回應價格反而開始介紹自家的芭樂，甚至拿起芭樂瘋狂要求他們試吃，讓雙方陷入「買賣拉鋸戰」。

「我聽店員一直講那一長串又不直接講價錢，好像要我們願意買才要說」，原PO不耐店員一直答非所問，便再一次問了售價，豈料店員竟在此時露出一絲不悅，這才吐出「一顆芭樂128元」的驚人價格，讓原PO與友人當場傻眼，更再三向店員確認售價。

原PO起初在心中盤算，他認為外面賣芭樂3顆約50元，而百貨公司則抓大概一顆50元起跳，不料一切卻超乎想像，一顆非紅心芭樂的普通芭樂竟要價128元，令他跌破眼鏡，立刻抓著友人離開現場。他也在文中坦言，自己不是為了試吃才去問價的，但「試吃後才要講價錢」，讓他感覺很差。

文章引來熱烈討論，網友紛紛驚嘆「這太貴了吧」、「128餵我吃我都嫌貴」、「單價太誇張，買不下手」、「貴到不敢標價，看能不能騙到不小心上當的」，也有人提到「我今天早上去市場，沒記錯的話芭樂四顆五十」、「關鍵字百貨公司」。

商家推薦的手法層出不窮，部分網友也提出建議，「沒標價我連問都不會去問，更不會試吃」、「沒放價錢、問又不乾脆回答的商家，我會直接走人，才不買呢！」、「這可以檢舉吧？」。

百貨攤販的芭樂一顆要價128元，且店員起初還死不講明價格，讓網友感覺相當差。示意圖／Ingimage
百貨攤販的芭樂一顆要價128元，且店員起初還死不講明價格，讓網友感覺相當差。示意圖／Ingimage

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