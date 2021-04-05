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他翻出3千振興券「完好無缺」 網笑：這是個把1千變3千再變廢紙的故事

聯合新聞網 / 綜合報導
網友翻出沒有使用的振興券。圖／取自爆料公社
網友翻出沒有使用的振興券。圖／取自爆料公社

去年受到新冠肺炎爆發影響，各大產業都受到重挫，行政院發行振興三倍券，民眾只需花費1000元，就可得到3000元的振興券，使用期限為去年7月15日至12月31日，營業店家可在今年3月31日前換回現金。一名網友近日在資料夾中翻出完好的3000元振興券，其他網友笑稱「以後告訴孩子爸爸是如何把1000塊變成3000塊，然後再把它們通通變成廢紙」。

一名網友在臉書社團爆怨2公社發文表示，她老公近日在資料夾找出完好的3000元振興券，讓她直呼「我的天啊！還可以使用嗎？如果可以全數捐出做公益」。

不過根據規定，振興券使用期限僅到去年底，營業店家則可在今年3月31日前換回現金，二用途都已過期。其他網友表示，「留著當以後對孩子講故事的素材，告訴他們爸爸是如何把1000塊變成3000塊，然後再把它們通通變成廢紙的故事」。

還有人說「藏私房錢的概念，可惜這錢是會過期的」、「留著，也許以後可以翻倍出售給想蒐藏的人」、「所以這種東西一換到就是送給老婆花才對」、「現在他的定義就是：好看的廢紙」、「就當損失一千心情會比較安慰點」。

新冠肺炎 振興券

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