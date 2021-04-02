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問高山「奇特果實」身分 網歪樓曝：發現知名零食原料

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在山上發現外型神似知名零食「真魷味」的果實，引起討論。 圖擷自爆料公社
有網友在山上發現外型神似知名零食「真魷味」的果實，引起討論。 圖擷自爆料公社

不少人在登山時，都會注意到平時較少看見的植物，近日一名網友就分享，自己在高山上的草叢發現了外形奇特的果實，吃下肚後身體無恙，隨後他也附上照片，好奇詢問果實的真實身分，而不少網友一看到樣貌，歪樓直呼是知名零食「真魷味」的原料。

原PO在臉書「爆料公社發文表示，日前他在合歡山昆陽停車場旁的草叢，發現了橘黃色的球狀果實，外型看起來像刺莓和覆盆莓，食用後目前並無不適；在比對之下，他認為這樣植物應是「高山懸鉤子」，但還是想詢問確切答案。

原PO貼出照片後，由於果實樣貌神似零食餅乾，許多網友笑稱「 真魷味的原料啊，我以為這是常識」、「這是旺旺米果吧」、「你拍的是這餅乾的原物料，炸完之後就變成餅乾，酥酥脆脆的」、「旁邊應該還有其他零食的果實」等，引起熱議。

「高山懸鉤子」果實因與零食「真魷味」長相相似，被網友戲稱為餅乾原料。 圖擷自爆料公社
「高山懸鉤子」果實因與零食「真魷味」長相相似，被網友戲稱為餅乾原料。 圖擷自爆料公社

部分網友則給出正解，留言解惑「玉山懸鉤子，是台灣的特有植物」、「懸鉤子沒錯」、「高山著名野果之一」；另外，不少人也提醒「在未確認前不應該亂吃，有些東西吃了是沒後悔藥的」、「不是每一種都能吃」、「不認識的東西不要往嘴巴塞」、「野外的果子沒有必要不要採，那是野生動物的食物」等，認為原PO不該貿然食用。

零食 爆料公社 合歡山

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