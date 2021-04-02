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嚇阻民眾亂丟垃圾 這張警告標語讓人看了噴飯

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在一處鐵皮圍牆上看到一張警告標語，上面寫著「亂丟垃圾者，鼻水流不停」，讓人看了啼笑皆非。 圖／翻攝自「路上觀察學院」
有網友在一處鐵皮圍牆上看到一張警告標語，上面寫著「亂丟垃圾者，鼻水流不停」，讓人看了啼笑皆非。 圖／翻攝自「路上觀察學院」

多數民眾都很有公德心，不隨意亂丟垃圾，但仍然有少數人貪一時方便，隨意製造髒亂，也因此可以看到有些牆壁會張貼警告標語，盼遏止歪風。有網友在一處鐵皮牆上看到一張告示，但卻不是以罰款或報警來嚇阻，反而詛咒的方式讓人看了笑到噴飯。

從這名網友在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，為了嚇阻民眾亂丟垃圾的行為，一處鐵皮圍牆上被貼著一張警告標語，上面寫著「亂丟垃圾者，鼻水流不停」，讓原PO忍不住笑說「這是一種比較罕見的詛咒形式」。

網友們看了照片也笑說「人真善良，連詛咒都這麼和藹可親」、「看起來沒什麼，後座力很強的詛咒」、「鼻水流不停很痛苦耶！很夭壽的詛咒」、「應該詛咒他打嗝，我覺得是最痛苦的生理詛咒」、「旁邊擺面紙販賣機」、「那很痛苦」、「鼻水流不停真的蠻狠的」、「我之前都祝人家上廁所沒有衛生紙」。

還有常會流鼻水的網友無辜的表示，「我從來不亂丟垃圾，還會幫忙撿垃圾，鼻水還不是流個不停」、「過敏性鼻炎患者表示很無辜」、「我鼻子過敏，搞得跟我亂丟垃圾一樣」、「我沒亂丟垃圾也被詛咒」、「我從來沒有亂丟垃圾，為什麼一天能用掉一包200抽的衛生紙」。

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