快訊

「照理說不該停那」工程車滑落釀太魯閣號出軌 台鐵擬求償

太魯閣號出軌司機身亡 同事淚：是新婚年輕司機…

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中年人當外送員越來越多？ 網點出2關鍵：真的可怕

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發現有部分外送員的年紀偏高，貼文讓其他人看了也感嘆。示意圖。圖／聯合報系資料照片
一名網友發現有部分外送員的年紀偏高，貼文讓其他人看了也感嘆。示意圖。圖／聯合報系資料照片

因為門檻低、工作彈性自由，吸引許多人投入外送這個行業，而多數人對於外送員的印象大多是年輕很輕，但有網友在PTT發文表示他接觸過的外送員有許多年紀都偏大，讓他好奇的詢問「怎麼送外送的都是中年人？

原PO說他隔離期間常叫外送，也因此發現到外送員的年齡層好像偏高，「本來還以為都年輕人在跑，叫多了發現其實很多中年人，年紀不小還要這樣跑外賣也是很辛苦」。

貼文一出引起許多人討論，「台灣老闆不用中年人啊，而且一堆傳產，還是一樣裁年資久的」、「辛苦？你月薪有10萬？」、「蠻多年輕人的吧」、「財富自由，跑爽的」、「拚單怎麼拚得過年輕人，現在搞不好連基本時薪都沒有」。

還有網友點出門檻低要養家是中年人當外送員的兩個主要原因，「有些人要養家糊口需要工作，至少不偷拐搶騙」、「我就是那中年人，孩子要養房貸要繳啊，好過責任制吧」、「給中年失業的人機會好啊」、「門檻低，失業的中年人找工作前可以擋一下」、「創造二次就業機會，功德無量」、「中年失業真的可怕，我都不敢想」。

PTT 外送員

延伸閱讀

店家謝絕美食外送「外帶自取」公告曝露黑暗面 眾人吐苦水：很傷

用「溜」的送餐！ 外送員穿直排輪引讚歎 網笑：不用怕違停

影／外送驚見女大生持槍取餐！原來是怕猴子來搶

外送員驚爆男住戶「露鳥自摸收餐」 警依性騒擾送辦

相關新聞

中年人當外送員越來越多？ 網點出2關鍵：真的可怕

因為門檻低、工作彈性自由，吸引許多人投入外送這個行業，而多數人對於外送員的印象大多是年輕很輕，但有網友在PTT發文表示他接觸過的外送員有許多年紀都偏大，讓他好奇的詢問「怎麼送外送的都是中年人？」

握拳頭算大小月讓老公驚呆 勾起網友回憶「還要唸口訣」

一年12個月中，每個月有大小月之分，天數也不一樣，要怎麼樣才能記得哪一個月是大月或小月呢？一名女網友在臉書PO文寫道，她教老公一個方法來分辨大小月，沒想到老公相當驚訝，還表示沒聽過這種方式，貼文也讓許多網友直呼「我也會欸」。

綠豆湯忘三天成豆芽湯！ 全網笑翻直呼：這畫面有味道

現代人對於健康議題十分重視，比起外食更願意挽起衣袖親自下廚，但卻也因生活忙碌而意外引發不少趣事。有女網友分享，日前老公將綠豆泡水放置電鍋內，準備煮成美味的綠豆湯，不料一時迷糊忘記，三天後打開時映入眼簾的景象讓她驚呼「打開那一刻味道只有幹字可以形容」。

他問「頂呱呱貴又沒較好吃怎不會倒？」 老饕直指這一關鍵

台灣速食店林立，便利即食的優點深受民眾喜愛，其中又以連鎖麥當勞、肯德基、摩斯、漢堡王、頂呱呱等為大宗。有網友提出疑惑，「頂呱呱沒有比較好吃，又比較貴，為什麼不會倒？」，引出老饕出面解答關鍵因素。

跟上時事！神人爸畫小熊維尼「全身湯瑪士」 網笑：欠嗆欠嗆

跟超商店員爆發口角的「愛馬仕姐」吳女，近日在網路PO影片想要公審店員，沒想到反被撻伐，網路上也流傳各種她的消息。而時常在女兒聯絡簿上畫畫的神人「林爸爸」也跟上這波時事，昨（31）日在粉專《林爸爸簽聯絡簿啦》貼出新作，可以看到小熊「維尼」身穿「湯瑪士小火車」的服裝，揶揄卻又帶有可愛意味，讓網友紛紛轉發。

機車上有蛇！龜殼花探頭說嗨令他嚇瘋急拆車 全網震驚

天氣回暖春季來臨，許多昆蟲、爬蟲類也都開始耕耘、覓食，鄰近山區越來越多物種出沒。有機車騎士分享，他日前發現竟有「蛇」鑽入車殼內，讓他驚嚇不已，趕緊求助車行及消防局，最終安全落幕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。