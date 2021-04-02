中年人當外送員越來越多？ 網點出2關鍵：真的可怕

因為門檻低、工作彈性自由，吸引許多人投入外送這個行業，而多數人對於外送員的印象大多是年輕很輕，但有網友在PTT發文表示他接觸過的外送員有許多年紀都偏大，讓他好奇的詢問「怎麼送外送的都是中年人？」

原PO說他隔離期間常叫外送，也因此發現到外送員的年齡層好像偏高，「本來還以為都年輕人在跑，叫多了發現其實很多中年人，年紀不小還要這樣跑外賣也是很辛苦」。

貼文一出引起許多人討論，「台灣老闆不用中年人啊，而且一堆傳產，還是一樣裁年資久的」、「辛苦？你月薪有10萬？」、「蠻多年輕人的吧」、「財富自由，跑爽的」、「拚單怎麼拚得過年輕人，現在搞不好連基本時薪都沒有」。

還有網友點出門檻低、要養家是中年人當外送員的兩個主要原因，「有些人要養家糊口需要工作，至少不偷拐搶騙」、「我就是那中年人，孩子要養房貸要繳啊，好過責任制吧」、「給中年失業的人機會好啊」、「門檻低，失業的中年人找工作前可以擋一下」、「創造二次就業機會，功德無量」、「中年失業真的可怕，我都不敢想」。