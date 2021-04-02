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握拳頭算大小月讓老公驚呆 勾起網友回憶「還要唸口訣」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友分享用拳頭算大小月，勾起許多人的回憶。 圖／翻攝自「爆廢1公社」
一名女網友分享用拳頭算大小月，勾起許多人的回憶。 圖／翻攝自「爆廢1公社」

一年12個月中，每個月有大小月之分，天數也不一樣，要怎麼樣才能記得哪一個月是大月或小月呢？一名女網友在臉書PO文寫道，她教老公一個方法來分辨大小月，沒想到老公相當驚訝，還表示沒聽過這種方式，貼文也讓許多網友直呼「我也會欸」。

原PO在臉書「爆廢1公社」表示，她問老公知不知道怎麼算大小月，接著便握起拳頭說「小時候不知道誰教我的，去數骨頭突起來的位置，然後去算大小月」。原PO說骨頭突起來的部位就是大月有31天，沒有突起來的就是小月有30天，「算到第7個月，要跳回第一個突起的骨頭，所以7、8月都是大月，有31天。2月比較特別只有28天，四年才一次29天」。

老公聽完露出驚訝表情，還說沒有聽過這種方式，原PO說一直以為大家都是這樣算大小月的，「我很好奇，有人和我用一樣的方法在算大小月的嗎？」

貼文一出勾起大批網友的回憶，「我媽也是這樣子教我的欸」、「我也是，小時候老師教的，一直用到現在」、「還要依順序唸口訣，1月大、2月小、3月大、4月小、5月大、6月小、7月大、8月大、9月小、10月大、11月小、12月大」、「不是大家都這樣算嗎？」、「我也是這樣算，是小時候阿嬤教的，真的很好用」、「我到現在如果忘了，還是這樣算耶」。

不過也有少數人第一次知道這種算法，「老婆教小孩時我才知道這方法」、「我們是手指比4下去數，我之前聽我老公說妳的那種方式也是嚇一跳」、「我怎麼不知道有這個算法」、「只有我老師沒教我這招嗎？我第一次知道這個方式」、「好神奇！剛算了一下，真的行耶」。

還有人分享算大小月的不同方式，「小時候記法類似，但是是教手指比4，然後從食指開始以V形數數，食指數1月，2月就是中指和食指中間的低點，3月是中指，以此類推，數到7月是小拇指，然後再從食指開始數8月，數指尖就是大月，指縫就是小月這樣」。

也有網友分享不同算法。 圖／翻攝自「爆廢1公社」
也有網友分享不同算法。 圖／翻攝自「爆廢1公社」

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