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綠豆湯忘三天成豆芽湯！ 全網笑翻直呼：這畫面有味道

聯合新聞網 / 綜合報導
綠豆湯忘三天竟長成豆芽，全網笑翻。圖擷自爆怨公社
綠豆湯忘三天竟長成豆芽，全網笑翻。圖擷自爆怨公社

現代人對於健康議題十分重視，比起外食更願意挽起衣袖親自下廚，但卻也因生活忙碌而意外引發不少趣事。有女網友分享，日前老公將綠豆泡水放置電鍋內，準備煮成美味的綠豆湯，不料一時迷糊忘記，三天後打開時映入眼簾的景象讓她驚呼「打開那一刻味道只有幹字可以形容」。

一名女網友於《爆怨公社》上發文分享，她老公原先準備用電鍋煮綠豆湯，然而卻忘記綠豆們已蓄勢待發地悶在電鍋裡，一忘三天過去了，當原PO打開鍋蓋，驚見「被遺忘在電鍋裡的綠豆湯」時，忍不住詼諧道「電鍋打開有驚喜」，更吐槽豬隊友「老公總是嫌我忘東忘西，他自己好像也沒好哪去」。

文章發布後，網友紛紛留言直指文章好有味道，「好有味道的畫面」、「有味道的貼文」、「覺得應該臭翻了」、「這個味道，真的會讓人『茶不思飯不想』很久…」。也有網友KUSO表示，「哇喔！妳得到一盤菜耶」、「哇，是開心農場耶」、「生命會自己找到出口…我信了」、「哇，綠豆湯變成豆芽菜湯了…」、「不是一家人，不入一家門」。

也有網友分享類似經歷，「這味道，我也曾有過，接一通電話後從此遺忘了…」、「微波爐也是，常有的事」。

豆芽菜 下廚 爆怨公社

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