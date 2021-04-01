他問「頂呱呱貴又沒較好吃怎不會倒？」 老饕直指這一關鍵

台灣速食店林立，便利即食的優點深受民眾喜愛，其中又以連鎖麥當勞、肯德基、摩斯、漢堡王、頂呱呱等為大宗。有網友提出疑惑，「頂呱呱沒有比較好吃，又比較貴，為什麼不會倒？」，引出老饕出面解答關鍵因素。

一名網友於《PTT》上發文分享，他每次經過頂呱呱時都沒什麼人，此外，在他印象中頂呱呱的套餐往往比其他同行業者來得貴，甚至沒有比較好吃。對此他忍不住發問「頂呱呱為什麼不會倒阿？呱粉有什麼推薦食物可以推薦嗎？有沒有頂呱呱不會倒的八卦？」，文章發布後，網友紛紛提出見解。

有老饕直指關鍵原因，認為頂呱呱「口味獨特且有固定客群」，「稍貴，但口味和別家不同」、「它的問題是太貴，但都有固定客群會買」、「貴，但是口味特別」、「這間有技術差異，好吃的分店好吃，難吃的分店難吃」、「跟一般炸雞不太一樣，有自己的市場」。

有網友批評頂呱呱沒特色、不好吃，「貴、小、乾、還要等，餐飲界奇蹟」、「我也很納悶，全都很難吃，是不是店面都祖產？」、「它的炸雞很極端…不柴的時候其實很香很好吃」，但也有網友為其抱不平，認為特色「呱呱包、雞翅及地瓜薯條很好吃」，「喜歡吃甜甜包和地瓜薯條」、「雞其實很讚，呱呱包也是一絕」、「頂呱呱的辣味炸雞JUICY又好吃」。