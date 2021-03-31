戴手套碰食材才衛生？他舉3例曝真相 網：終於有人發現

對於一間餐廳的評價好壞，不少民眾都會將環境衛生納入考量，若店家接觸食材時戴上手套，似乎也會給人比較乾淨的感受。不過，一名網友透過分享3個實例，指出「戴手套其實更髒」，不少網友看了也紛紛表示同意，直呼「終於有人發現了！」

原PO在臉書「爆怨2公社」發文表示，許多人都認為一家餐廳衛不衛生，看的是廚師料理時有沒有戴手套，但他認為其實有戴手套的店家，反而衛生更令人擔憂。

原PO接著舉例，不論是戴著手套抓食材和找錢的鹹水雞老闆、從冰箱拿出肉片再一片片捏起來擺盤的鴨肉飯老闆、或是切完滷味後找錢，再天女散花抓起一把蔥花的麵攤老闆，全都是用同一副手套來抓生食材、拿碗、抹布、掃地、找錢等，至於沒戴手套的店家，洗手反而頻率超高，相比之下還更乾淨。

該文一出，意外引起眾人共鳴，網友紛紛留言「這是真的，因為一直穿脫真的麻煩」、「戴手套是為了不要弄髒他自己的手啦，大家千萬不要誤會」、「是為了保護手，不是為了衛生」、「終於有人發現了， 一雙（手套）還要戴好幾天呢」等，不過也有人說「有很多老闆會脫下手套」、「遇過找錢後會拿酒精噴手的」，強調仍有落實衛生的餐廳，用是否戴手套碰食材來判定店家衛不衛生不夠客觀。