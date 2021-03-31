快訊

因「新疆棉」被封殺 H&M財務長：大陸約有20家店關閉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戴手套碰食材才衛生？他舉3例曝真相 網：終於有人發現

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友指出，其實接觸食材時不戴手套，反而比較衛生。示意圖／ingimage
一名網友指出，其實接觸食材時不戴手套，反而比較衛生。示意圖／ingimage

對於一間餐廳的評價好壞，不少民眾都會將環境衛生納入考量，若店家接觸食材時戴上手套，似乎也會給人比較乾淨的感受。不過，一名網友透過分享3個實例，指出「戴手套其實更髒」，不少網友看了也紛紛表示同意，直呼「終於有人發現了！」

原PO在臉書「爆怨2公社」發文表示，許多人都認為一家餐廳衛不衛生，看的是廚師料理時有沒有戴手套，但他認為其實有戴手套的店家，反而衛生更令人擔憂。

原PO接著舉例，不論是戴著手套抓食材和找錢的鹹水雞老闆、從冰箱拿出肉片再一片片捏起來擺盤的鴨肉飯老闆、或是切完滷味後找錢，再天女散花抓起一把蔥花的麵攤老闆，全都是用同一副手套來抓生食材、拿碗、抹布、掃地、找錢等，至於沒戴手套的店家，洗手反而頻率超高，相比之下還更乾淨。

該文一出，意外引起眾人共鳴，網友紛紛留言「這是真的，因為一直穿脫真的麻煩」、「戴手套是為了不要弄髒他自己的手啦，大家千萬不要誤會」、「是為了保護手，不是為了衛生」、「終於有人發現了， 一雙（手套）還要戴好幾天呢」等，不過也有人說「有很多老闆會脫下手套」、「遇過找錢後會拿酒精噴手的」，強調仍有落實衛生的餐廳，用是否戴手套碰食材來判定店家衛不衛生不夠客觀。

冰箱 爆怨公社

延伸閱讀

彰化首開漢堡王！店面紅布條「廖士鈞吃爆文」釣出本人網噴笑

好市多又傳偷吃！他不滿「老手從底部撕」苦主嘆：沒水準

分隔半年！夫傳鹹酥雞照表思念 越南妻怒懟三字網笑翻

瓦斯爐點不著！他得知原因後驚呼「用了這麼多年才發現」

相關新聞

戴手套碰食材才衛生？他舉3例曝真相 網：終於有人發現

對於一間餐廳的評價好壞，不少民眾都會將環境衛生納入考量，若店家接觸食材時戴上手套，似乎也會給人比較乾淨的感受。不過，一名網友透過分享3個實例，指出「戴手套其實更髒」，不少網友看了也紛紛表示同意，直呼「終於有人發現了！」

櫃姐女友轉職精油按摩月入13萬 他提質疑引兩方論戰

近年來台灣物價、房價高漲，不少民眾賺錢打拚只為了圓「買房夢」，也越來越多人斜槓創業、開闢新的職業道路。有網友分享，女友原為彩妝櫃姐，今年初決定創業開創個人工作室，服務項目為「精油按摩」，目前月入超過10萬元，這卻令身為男友的他十分擔憂，引起網友熱議。

退伍後最實用技能？ 過來人詳列3項：受用無窮

台灣目前兵役規範中，規定民國83年以後出生的役男，一律須服4個月的軍事訓練，以提升軍事基本技能，而當兵期間的回憶，也是許多男性每每聚會時便會談起的話題。近日一名網友就好奇問道「退伍後最實用的技能是什麼？」，引起網友一番熱論。

買了「生」乳卻遲遲不喝！ 原因曝光網笑翻：這是人才

牛奶富含大量的鈣，為構成骨骼、肌肉的重要成分，且可補充人體必須的多種營養成分。有網友分享，與朋友一同買了「生乳」回家享用，但對方卻遲遲未拆封飲用，原因曝光令她笑稱「怎麼這麼天兵」。

兒時去迪士尼像夢一樣！長大後卻無感 女嘆「快樂被偷走」

許多人都認為天真的孩童時期最美好，只要小小的糖果就可以滿足很久，而長大後發現慾望與煩惱越來越多，快樂的時間卻越來越少。一名網友發文哀嘆「小時後的快樂被偷走」，她表示即便長大後有能力滿足自己的慾望，卻沒有辦法買到快樂，貼文引起網友熱烈討論。

用「溜」的送餐！ 外送員穿直排輪引讚歎 網笑：不用怕違停

近年來「宅經濟」興起，外送平台搭上順風車，投入外送行列也成為許多人短期賺錢的方法之一；而外送員的既定印象多為騎機車送餐，少部分人以騎腳踏車代步，不過，近日網上流傳一張「溜直排輪」的外送員，由於其獨特的交通工具，引起不少網友熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。