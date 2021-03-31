退伍後最實用技能？ 過來人詳列3項：受用無窮

台灣目前兵役規範中，規定民國83年以後出生的役男，一律須服4個月的軍事訓練，以提升軍事基本技能，而當兵期間的回憶，也是許多男性每每聚會時便會談起的話題。近日一名網友就好奇問道「退伍後最實用的技能是什麼？」，引起網友一番熱論。

原PO在「批踢踢實業坊」發文表示，他目前已經服役完畢，在順利退伍並進入社會職場後，發現在工作中似乎也能運用軍中所學，例如過去在軍隊裡養成的「取前置量」觀念，意即凡事均會提早進行以避免延誤，這個習慣讓他至今仍受用無窮。

該文一出，許多同為服役完畢的網友也湧入分享，不少人留言「清掃的方式」、「剛當完兵的那幾年，洗碗掃地清潔都超快」、「現在棉被收起來都折很漂亮」等，指出最實用的是學會清潔整理；也有人笑說「推拖閃躲飄萬歲」、「打茫（摸魚偷懶）」、「最實用就那張退伍令」。

還有一名網友回文詳列三大實用技能，包含一、有效率的完成事情，再用剩餘的時間休息，但休息的同時要「假裝很忙」；第二、用自己的方式完成工作，但讓長官以為是用其提供的辦法，滿足上級的權威感；最後則是要迅速抓重點，釐清長官想要看到的成果。此外，「治好拖延症」、「適應力」、「看臉色」等，也都是網友列出的受用技能。