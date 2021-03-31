快訊

面對「醫療暴力」，亂世用重典就夠了嗎？

兒時去迪士尼像夢一樣！長大後卻無感 女嘆「快樂被偷走」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友發文哀嘆「快樂被偷走」，如今單純的快樂不復存在，引起網友熱議。示意圖／ingimage
一名女網友發文哀嘆「快樂被偷走」，如今單純的快樂不復存在，引起網友熱議。示意圖／ingimage

許多人都認為天真的孩童時期最美好，只要小小的糖果就可以滿足很久，而長大後發現慾望與煩惱越來越多，快樂的時間卻越來越少。一名網友發文哀嘆「小時後的快樂被偷走」，她表示即便長大後有能力滿足自己的慾望，卻沒有辦法買到快樂，貼文引起網友熱烈討論。

原PO在PTT WomenTALK板發文「長大後被偷走的快樂」，她在文中說明昨天她意外找到小時候去迪士尼的票根，而她還記得那時興奮、期待的情緒，首次去日本的經歷仍歷歷在目，「我連坐飛機都覺得自己像做夢一樣，一出門嘰嘰喳喳講個不停，一上飛機空姐馬上拿很多玩具送我。到現在還記得那一次去日本有多麼開心滿足」。

原PO回憶她第一次去迪士尼，「第一次看到卡通裡面才會出現的城堡，那種興奮與期待，衝進去完成夢想的悸動，好像站在世界高峰一樣開心」。她說媽媽那時候不准她買紀念品，但是阿姨還是偷偷買給她，她挑了很久最後選了小攤販的爆米花桶，「那時候我沿路都抱著爆米花桶直到回飯店」。

原PO表示長大後雖然想去迪士尼就可以去，想買什麼就買什麼，「買了一隻又一隻的達菲，爆米花桶多到可以堆成金字塔，卻再也沒有那第一次看到城堡的幸福」。她無奈表示小時候買一組2000塊的玩具就愛不釋手，一次又一次和家人分享喜悅，然而現在一台2萬塊的手機也沒辦法買到一天的好心情，「那些被偷走的快樂，去哪裡了呢？」

貼文一出許多網友留言回覆，「物以稀為貴」、「就長大了」、「真正會帶給你快樂的是經驗，是跟你一起體驗的人，不是物質」、「小時候擁有的東西太少，所以每個都是寶貝呢」、「小時候麥當勞要考一百分才有，現在我想吃就吃，卻不像以前一樣快樂了」、「因為欲望增加了，以前小小的幸福就很滿足，但現在越來越難」。

迪士尼 夢想 PTT

延伸閱讀

他好奇為何一堆人想去日本工作 網曝內幕勸：只適合去玩

56歲美魔女常被小鮮肉搭訕 靠3大秘訣保年輕過退休生活

身材火辣「玉蘭花妹」身份起底！她吐背後真相：其實賣得不好

看不到有多少人倒讚？ YouTube測試隱藏「不喜歡」人數

相關新聞

兒時去迪士尼像夢一樣！長大後卻無感 女嘆「快樂被偷走」

許多人都認為天真的孩童時期最美好，只要小小的糖果就可以滿足很久，而長大後發現慾望與煩惱越來越多，快樂的時間卻越來越少。一名網友發文哀嘆「小時後的快樂被偷走」，她表示即便長大後有能力滿足自己的慾望，卻沒有辦法買到快樂，貼文引起網友熱烈討論。

用「溜」的送餐！ 外送員穿直排輪引讚歎 網笑：不用怕違停

近年來「宅經濟」興起，外送平台搭上順風車，投入外送行列也成為許多人短期賺錢的方法之一；而外送員的既定印象多為騎機車送餐，少部分人以騎腳踏車代步，不過，近日網上流傳一張「溜直排輪」的外送員，由於其獨特的交通工具，引起不少網友熱烈討論。

分隔半年！夫傳鹹酥雞照表思念 越南妻怒懟三字網笑翻

台灣美食小吃種類豐富，熱騰騰現炸出爐的鹹酥雞更是深受民眾喜愛，不論是正餐、宵夜或是下酒菜都能看見它的身影。有網友分享，因與越南老婆分隔半年之久，便傳了一張鹹酥雞照片給老婆聊表思念，不料卻遭老婆怒懟「這三字」。

以前沒導航怎開車？ 網曝「大功臣」：檳榔西施根本超強GPS

台灣建設快速道路縮短各地往返時間，但由於交通建設發達，許多駕駛出門都仰賴導航帶路才能順利抵達目的地，否則恐怕會經常上演迷航記。就有一名極度依賴導航帶路的網友好奇發問，「在古早沒有導航的時代，如果台北要去中南部，到底都怎麼開車的？」文章曝光後，有人就透露路邊檳榔攤的檳榔西施經常幫駕駛指路。

她不懂長輩為何愛吃辦桌？ 網分析原因：重點不是要打包

「辦桌」是台灣傳統的宴客方式，不論喜宴、廟會都可看到多張大圓桌坐著滿滿的賓客，總舖師展現廚藝獻上道道佳餚，但隨著時代演進，辦桌習俗漸漸被高檔餐廳給取代，一名女網友就在PTT發文表示每次和親戚聚餐時，對於辦桌菜色總是不敢恭維，而且長輩總是喜歡將菜餚打包回家，這讓她覺得很反感，不懂為何老人家這麼喜歡吃辦桌菜，貼文引起網友們的激辯。

摔傷抹曼秀雷敦「痛到快往生」 用法曝光網驚：我都這樣用

每個家庭多少都有準備一些藥品，以防受傷時可以即時做處理，而最常見的就是曼秀雷敦軟膏。許多人都有同樣看法，認為無論是什麼傷口，只要抹上曼秀雷敦就可以減緩疼痛，快速癒合，但有位女大生昨（29）日不小心摔倒造成瘀傷，回家後抹了曼秀雷敦，沒想到痛到哀哀叫，事後才知道不能塗抹在傷口上。貼文釣出有許多相同經驗的網友留言，醫師也建議不要自行抹藥膏，以免影響癒合。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。