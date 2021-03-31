兒時去迪士尼像夢一樣！長大後卻無感 女嘆「快樂被偷走」

許多人都認為天真的孩童時期最美好，只要小小的糖果就可以滿足很久，而長大後發現慾望與煩惱越來越多，快樂的時間卻越來越少。一名網友發文哀嘆「小時後的快樂被偷走」，她表示即便長大後有能力滿足自己的慾望，卻沒有辦法買到快樂，貼文引起網友熱烈討論。

原PO在PTT WomenTALK板發文「長大後被偷走的快樂」，她在文中說明昨天她意外找到小時候去迪士尼的票根，而她還記得那時興奮、期待的情緒，首次去日本的經歷仍歷歷在目，「我連坐飛機都覺得自己像做夢一樣，一出門嘰嘰喳喳講個不停，一上飛機空姐馬上拿很多玩具送我。到現在還記得那一次去日本有多麼開心滿足」。

原PO回憶她第一次去迪士尼，「第一次看到卡通裡面才會出現的城堡，那種興奮與期待，衝進去完成夢想的悸動，好像站在世界高峰一樣開心」。她說媽媽那時候不准她買紀念品，但是阿姨還是偷偷買給她，她挑了很久最後選了小攤販的爆米花桶，「那時候我沿路都抱著爆米花桶直到回飯店」。

原PO表示長大後雖然想去迪士尼就可以去，想買什麼就買什麼，「買了一隻又一隻的達菲，爆米花桶多到可以堆成金字塔，卻再也沒有那第一次看到城堡的幸福」。她無奈表示小時候買一組2000塊的玩具就愛不釋手，一次又一次和家人分享喜悅，然而現在一台2萬塊的手機也沒辦法買到一天的好心情，「那些被偷走的快樂，去哪裡了呢？」

貼文一出許多網友留言回覆，「物以稀為貴」、「就長大了」、「真正會帶給你快樂的是經驗，是跟你一起體驗的人，不是物質」、「小時候擁有的東西太少，所以每個都是寶貝呢」、「小時候麥當勞要考一百分才有，現在我想吃就吃，卻不像以前一樣快樂了」、「因為欲望增加了，以前小小的幸福就很滿足，但現在越來越難」。