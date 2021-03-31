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用「溜」的送餐！ 外送員穿直排輪引讚歎 網笑：不用怕違停

聯合新聞網 / 綜合報導
近日一張外送員穿直排輪鞋送餐的照片在網路流傳，引發熱烈討論。 圖擷自facebook
近日一張外送員穿直排輪鞋送餐的照片在網路流傳，引發熱烈討論。 圖擷自facebook

近年來「宅經濟」興起，外送平台搭上順風車，投入外送行列也成為許多人短期賺錢的方法之一；而外送員的既定印象多為騎機車送餐，少部分人以騎腳踏車代步，不過，近日網上流傳一張「溜直排輪」的外送員，由於其獨特的交通工具，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書「UberEats全台討論區」張貼一張拍攝於新北市三重區的照片，其中畫面裡的男子頭戴鴨舌帽、背著外送平台的保溫袋，似乎正在執行送餐作業，然而，令人驚訝的是，他腳底踩的不是機車或單車，而是一雙直排輪鞋，讓貼出該照片的網友忍不住直呼「直排輪！讚歎！」

該文一出，許多網友留言笑說「沒有罰單的壓力」、「絕對不會被拍照違停」、「下次會不會有坐牛車的出現」；但也有不少人擔心「會很晃」、「裝滿水的時候應該很難送」、「怎麼送大杯飲料」等，認為「用溜的」送餐似乎不大恰當。

此外，也有人點出「溜冰鞋跟滑板不能上馬路」、「如果遠單或過橋怎麼辦」，甚至有人質疑照片中的外送員是「出來演的」，但馬上就有網友回應「他常跑三重新莊一帶」、「有看過這個直排哥」、「我看過他上橋過，超強」等，不少當地民眾都表示確實看過這位外送員。

外送員

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