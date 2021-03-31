分隔半年！夫傳鹹酥雞照表思念 越南妻怒懟三字網笑翻

台灣美食小吃種類豐富，熱騰騰現炸出爐的鹹酥雞更是深受民眾喜愛，不論是正餐、宵夜或是下酒菜都能看見它的身影。有網友分享，因與越南老婆分隔半年之久，便傳了一張鹹酥雞照片給老婆聊表思念，不料卻遭老婆怒懟「這三字」。

一名網友於《爆廢1公社》上發文分享，他與老婆分隔兩地近半年，為了表達對老婆的思念，原PO臨機一動跑去買了老婆心心念念的鹹酥雞，直呼「空虛的心靈只能用食物填補」，並拍下照片傳給遠在越南家鄉生活的老婆。

從照片中的對話可見，原PO思念之情溢於言表，甚至以越南語表示「愛妳喔」，然而老婆看了卻不領情，更充滿怨念地回覆「去死啦」、「你知道我現在也很餓啊」，對此原PO不禁笑稱「可惜我的心意老婆似乎沒有Get到」。

文章發布後，網友紛紛詼諧表示，「可以打電話啊」、「分隔兩地該不會是隔壁房間吧？」，甚至也有網友表示離開台灣後，真的會十分想念台灣美食，「自從沒住台灣，我也是日日夜夜思念鹽酥雞跟滷味啊」。