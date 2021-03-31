以前沒導航怎開車？ 網曝「大功臣」：檳榔西施根本超強GPS

台灣建設快速道路縮短各地往返時間，現在許多駕駛出門都仰賴導航帶路才能順利抵達目的地，否則恐怕會經常上演迷航記。就有一名極度依賴導航帶路的網友好奇發問，「在古早沒有導航的時代，如果台北要去中南部，到底都怎麼開車的？」文章曝光後，有人就透露路邊檳榔攤的檳榔西施經常幫駕駛指路。

原PO在PTT汽車板發文表示，若開車跑國道或出遠門，通常都會使用Google導航，否則一定會迷路，他自嘆「沒有導航，我去陌生的地方真的無法」，但他相當好奇「在古早沒有導航的時代，如果開車從台北要去中南部，到底都怎麼開的？」原PO經常因為沒有導航而搞錯交流道，國道和快速道路交錯處也會有岔路，「沒有導航要怎麼開？不會迷路嗎？開國道和快速道路總不能停下來看地圖，希望前輩可以分享一下」。

問題一出後，有網友坦言「現在的路況確實比以前複雜太多」，也難怪有不少人和原PO遇到一樣的問題，「以前國道也沒那麼複雜，主要都是國一為主，二高也只有北二高而已，更別說其他的了」、「以前沒那麼多快速道路，二高也是這20年的事」。

有人就透露在沒有導航的年代都是靠地圖，「 以前車上放很多本地圖，走國道的話就要記幾公里要下去，記不住全部的路的話，就要時不時停下來複習地圖」、「記大方向大條路就好」、「以前走高速公路、交流道的哩程數字都要背在腦海裡」、「以前有萬用手冊，某一頁就有國道交流道哩程數字」。

文章回應還釣出許多網友曝光當時在交流道口擺攤的「檳榔西施」堪稱是最強GPS，「以前路口檳榔攤生意好啊，跟檳榔西施問路都會順便買飲料」、「開口問路，一定要問在地人」、「下交流道問檳榔西施，走錯路就繼續上國道」。