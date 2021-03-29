迴轉壽司店聚餐！她不吃壽司急求助 網推「四大必點」

台灣飲食文化多元，隨處可見義、美、日、韓等異國料理餐廳，各派都擁有一票死忠擁護者。而近年吹起迴轉壽司風潮，主打平價享受高檔美食，備受國人喜愛。然而生食未必人人都可接受，近日一名網友便發文詢問「不吃壽司的人去迴轉壽司店能吃什麼」，貼文引出各方饕客獻上珍藏菜單。

原PO在PTT WomenTALK板發文請教網友，到壽司郎用餐可以點的非壽司類餐點，她說明家庭聚餐約在迴轉壽司店，而她因為本身不吃壽司相當苦惱，「請問不吃壽司的人去吃壽司郎能吃什麼？有推薦餐點嗎？」

貼文曝光後許多老饕現身分享「四大必點」，「可以點拉麵、烏龍麵、天婦羅炸物」、「茶碗蒸好吃」、「我媽不吃生魚片，但她很喜歡壽司郎的炸物、茶碗蒸、玉子燒」、「被壽司耽誤的烏龍麵店」、「一定要點雪花冰，其他可以不用點」、「被壽司耽誤的雪花冰店」、「雪花冰郎」。

也有部分網友指點「創意料理」，「叫廚師把壽司料包在飯裡面就是飯糰了」、「我都點幾盤壽司，把飯填滿茶杯、淋上甜醬油再鋪上擺在一旁的生魚片然後放上一小撮薑，我吃的不是壽司，是生魚片蓋飯」、「先要一個大碗，然後把飯和魚肉分開，放上飯和肉，丼飯get」。