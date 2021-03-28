參加南部喜宴25道菜多到爆 「手掌大」黑鮑魚、生蠔全上桌

南部人就是霸氣！近日一名女網友參加超浮誇喜宴，總共上了25道高級菜色，從中午11點吃到下午3點才結束，而每道料理的排場都讓賓客眼睛為之一亮。

原PO在「Dcard」發文表示，參加親戚女兒的婚宴，進去就有甜點buffet跟bartender（調酒師），就坐後就先來了12道小菜，後面豪華菜色更是讓人看了羨慕，包括龍蝦生魚片、巨無霸干貝、厚切烏魚子、罕見黑鮑魚、比手掌大的生蠔、螃蟹、鰻魚、帝王蟹、牛排等，甜點則是哈根達斯冰淇淋。

原PO強調，「東西真的多到爆，這輩子參加過一場超高級婚宴，已經此生無憾，而且托婚宴的福才吃到龍蝦、帝王蟹、黑鮑魚，菜色當然也有常見的米糕和燉雞料理」。

照片在網上曝光掀起一陣熱議，「天啊！這種菜色會讓賓客記一輩子」、「對這桌要多少已經完全沒概念了」、「貧窮限制了我的想像，這不是我印象中的喜酒」、「這不是喜宴是痛風餐了」、「好扯有夠猛，看了很羨慕」、「第一次聽到黑鮑魚這東西」。