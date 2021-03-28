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接到萬元壽司訂單！外送員冒壞壞念頭 同行敲碗：在哪集合
外送平台上路，只要輕輕按下訂單，就有人幫忙把食物送到家。而近日有名外送員接到一筆訂單，裡面有15盒的高檔壽司，要價破萬元，他也忍不住浮現「邪惡念頭」，引起網友討論。
該名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》中，貼出這筆訂單，可以看到15盒壽司裡，包含明太子炙燒口味、握壽司、壽套餐，總共要價10569元。他也開玩笑表示，想把這些美食當成「頂規員餐」，也想知道到底有多少份量。
同為外送員的網友也笑說，「集合點在哪？拉休！馬上到」、「敲碗等照片」、「餐損的扣打就是在這用的」。不過後來因為等了25分鐘餐點還沒好，原PO只好轉單交給其他人。
還有其他網友留言，「送起來壓力一定超大」、「覺得有心的顧客一定還是回報餐損，然後申請退錢，不然我很難相信高單價點這麼多」、「訂單太大的，都要特別注意，有問題記得都要馬上回報加拍照，保留證據」。
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