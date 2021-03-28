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台北「空地型夜市」為何多失敗收場？內行人曝南部成功關鍵
近幾年台灣夜市出現人潮衰退現象，待租店數更是不斷攀升，對此有網友觀察發現，台北玩不起中南部那種空地型夜市，人潮多的都是一條街店面型，貼文釣出內行人解釋其中差異。
原PO在PTT發文表示，台北夜市比較紅的幾乎都是一條街店面型的，像士林夜市、寧夏、饒河夜市、樂華夜市、南雅夜市，如果是中南部那種租空地擺攤幾乎生意都不太好，像之前的輔大夜市、新店安和夜市，感覺樹林興仁花園夜市生意也越來越差，請問大家知道原因為何嗎？
對此，有鄉民回文指出，南部夜市一個禮拜才開一兩天，攤販這邊休就跑去別處擺，所以不會有搶生意的情況，而台北的夜市多仰賴觀光客生存，加上租金貴因此容易收攤倒閉。
貼文一出，網友留言回應，「主要是台北夜市太多，像台南一天只有一處營業，生意當然好」、「台北有些夜市賣太貴，倒不如去餐廳吃飯划算」、「好像真的是這樣，台北很少空地型夜市成功」、「應該像台南一樣，不用天天開，每個夜市輪流經營，人潮自然會分散過去」。
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