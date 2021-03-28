吃不完浪費！老公阻止買酸白菜鍋 隔壁夫妻對話羨煞她

美式賣場好市多（Costco）販售的商品份量大且價格優惠，但如果家庭人口數不多，食物就容易吃不完浪費。近日有女子在生鮮區聽到一對夫妻對話，令她羨慕地說「別人的老公都不會讓人失望！」

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，一直很想買口袋名單的「酸白菜鍋」，但每次先生都以「這麼多妳又吃不完」阻擋，後來她剛好聽到一對夫妻談話，老婆稱「吃不下不要買了」，沒想到老公卻霸氣直呼「買！買妳愛吃的，別顧慮太多，喜歡什麼買什麼」，寵妻行為堪稱超級暖男。

貼文一出，網友留言回應，「妳應該把別人的老公放到自己的購物車裡」、「哈哈，有比較就有傷害」、「老公很不識相耶，不懂得安太座很重要嘛！」、「真的疼愛另一半的男人很少，要珍惜」、「所以結婚之前，要去好市多酸白菜櫃位前走一回，再決定」。