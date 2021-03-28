習慣在家全裸！房東收投訴籲穿好衣服 她揭背後恐怖真相

不少自己住的人喜歡在家全裸，享受家中無拘無束的感覺，但必須注意是否會影響他人。日前一名女網友收到房東通知，稱有人投訴她在住所裸體「跑來跑去」，希望她穿好衣服和關上大門，不過她細想後認為其房間在死角位，如果並非有意走到門外，根本不會看到她本人，「真的在我房間探頭的時候才會看到」，懷疑是否有人在房外刻意偷窺。

原PO在Dcard發文表示，自己在租屋處時常全裸，由於房間位於死角，「如果沒有刻意走過來，根本就看不到我人有沒有在」，平時為了通風會打開房門，但為了避免騷擾到他人，開房門時她只會在角落看書和用手機，盡量不發出聲音。

原PO指出，租屋處樓高6層，最近1名陌生女子經常在每層之間徘徊，友人也有察覺同一個問題，雖然感到奇怪但對方沒有妨礙到住客，因此一直沒有向房東反應。原PO表示，知道她會在房內裸體的只有朋友，「其他人也要真的在我房間探頭的時候才會看到」，這次事件讓她感到非常惡心，深怕有陌生人刻意在房外偷看。

貼文一出，多數網友提醒原PO要小心，認為要打開房門通風時就應該穿上衣服，以免不良的人闖進房間，並建議安裝監視器，同時批評原PO危機意識太低，「不想被看的話還是把門關上吧！」、「裸體在自己房間沒有錯，但裸體還開門……」、「是在外面租屋不是在自己家欸小姐？妳好歹危機意識也高一點好不好」。

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文章授權轉載自《香港01》