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超多人誤會！洗碗機能不能洗乾淨 內行人5字告訴你

聯合新聞網 / 綜合報導
有些人家裡有洗碗機，是輔助家事的好幫手。 示意圖。圖片來源／ingimage
有些人家裡有洗碗機，是輔助家事的好幫手。 示意圖。圖片來源／ingimage

有些人家裡有洗碗機，是輔助家事的好幫手，不過一名網友近日表達疑惑，「洗碗機到底洗不洗得乾淨？」引起熱烈迴響。

原PO在PTT發文指出，想買一台洗碗機送給媽媽，可是一台都好幾萬，而且不知道到底洗不洗得乾淨，「有些很油或是很頑強的菜，怕還是要用手搓才會乾淨，有人可以給我建議嗎？」

留言也紛紛表示，「你說都手刷了，幹嘛還用洗碗機」、「如果你相信洗衣機，那你就會相信洗碗機」、「長輩可能無法習慣洗碗機」、「用了2年的經驗分享，可以洗得乾淨，但一些渣渣絕對要先手刷」。

也有內行網友指出，洗碗機的厲害之處在於「去油」，「洗油不洗垢，放進洗碗機之前，要先自己手動抹過一遍」、「洗碗機還是要把上面稍微沖過、黏在盤子上的要摳掉，盤子表面上看起來是乾淨的（可以摸起來油油的）再放進機器。BY用過三年營業用洗碗機的廚師」。

PTT

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