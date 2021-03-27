路上驚見500萬「瑪莎拉蒂」曬滿蘿蔔乾 內行人曝：鄉下日常

一般人若花大錢買名車，通常都會小心翼翼的照顧，因為維修費基本都要百萬起跳，不是一筆簡單的開銷。不過，昨（26）日就有一名網友在臉書《 爆廢1公社 》中PO文表示，自己在馬路上赫然看見一輛要價500萬元名車的車蓋上，竟曬著滿滿的蘿蔔乾，看見這樣的景象，讓他不禁直呼「這畫面顛覆我的印象」。

原PO在文中提到，昨日剛好經過某小巷時，看見一戶住宅前停著一輛價值500萬元以上的義大利名車瑪莎拉蒂（Maserati），乍看之下沒什麼問題，但走近看卻發現，該車的車頂、車蓋和前方都鋪滿著待曬乾的「蘿蔔乾」，讓原PO當場傻眼。

從照片中可見，該台名車就是有「海神」之稱的「瑪莎拉蒂」，市場價格約300-500萬元，然而不僅車蓋上佈滿了白色的蘿蔔乾，就連車頂也都是，車主還在車輛前方架起桌子將蘿蔔乾鋪好鋪滿，實在讓人大開眼界。

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛留言，「這是財富自由的味道」、「車主可能是賣蘿蔔乾賣到開海神的」、「貧窮真的限制了想像」、「感覺只是車主平常的代步車而已啦」、「一定是車主的阿嬤曬的」、「有錢就是任性」、「搞不好這樣曬出來才好吃，有滿滿的海味」、「這下子知道田僑仔的實力了」、「有錢人的想法就是不一樣」、「有錢人的生活就是這麼的樸實無華」。

但也有網友表示這場景是台灣「鄉下日常」，「其實這是鄉下日常，現在很多地方都可以看到」、「我們這邊也有農民在開賓利巡田」、「鄉下地方法拉利都可以拿來曬棉被了，土豪日常啦」、「之前在鄉下看到有人拿跑車載冷氣的」、「不久應該可以看見開特斯拉巡田水的」。