長輩為何超愛「硬邦邦」木頭椅 網曝賣超好原因

回老家團聚時，不少人一定看過家中擺放著木頭椅，由於是木頭製成的，夏天坐著非常清涼，但笨重堅硬的材質對於坐習慣沙發的人不太能適應。網紅丹尼婊姐就曾發文稱，長輩非常喜歡這種椅子，但木頭椅太硬不大舒適，她也戲稱「這是要防止電視看太久所以特地發明的」，不過貼文一出後也引來專業網友，透露木頭椅大賣原因。

丹尼婊姐發文指，朋友回老家過年拍照，客廳沙發都是木頭椅，自己每次都無法躺太久，但長輩偏偏就是很喜歡木頭椅，她說「到底多能吃苦，我不要聽什麼對筋骨很好這種話，我只要躺在上面五分鐘就誤以為我躺在我的棺材，每次聽到什麼老公老婆吵架，老公睡沙發，我都想說沙發明明超好睡，要罰就罰睡棺材沙發，才是真正的懲罰」

貼文一出後，有網友紛紛表示，這種木頭椅銷量超好，許多長輩因長年睡習慣硬質床墊或榻榻米，因此習慣硬邦邦的木頭椅，但年輕人睡軟床墊、躺沙發，脊椎早出狀況，已無法再適應硬質的椅子，因此坐不習慣。而這種木頭椅外觀好維護，稍微打磨擦拭，光澤就會恢復，若太硬可加上軟墊，長輩就會覺得很舒適。

網友留言表示，「娘家早期阿公在的時候是大理石版的木椅，不好打掃超重的，但賣掉還有價，換媽媽接手後換上如圖的棺材木椅，用了15年終於木板的部份裂開可以換新的，又搬回一套木椅」、「跟我家完全一摸一樣的椅子，有夠耐用，但是太硬還買了L型厚椅墊整個鋪滿」、「這是我們家合作廠商的沙發，這是我們研發的，但是做起來對於脊椎側彎的人真的好」、「這壽命一般會比沙發來得長是真的啦」、「本人是從事沙發製造業，但我家中客廳也都是坐木椅，理由很簡單，就是減少脊椎毛病」。