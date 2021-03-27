台南小吃店驚見超佛心10元肉燥飯 內行人揭真相

現今物價昂貴，幾乎所有東西都喊漲，想要在市區吃到便宜的一餐成為外食族的嚮往。昨（27）日一名網友在臉書社團《 爆廢1公社 》PO文提到，自己到位於台南市的某間小吃店用餐，結果準備點餐時，看到餐點價格都只要10-25元，讓他不禁直呼「飯賣這樣，怎麼賺錢？」

從原PO貼出的照片可見，該小吃店菜單上不論是意麵羹、油麵羹還是肉羹飯都只要25元，雞肉飯也只要15元，如此便宜的價錢在市中心幾乎不可能看見，因此原PO就開玩笑的說道「台南老闆是做身體健康的嗎？」

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛留言「你確定是民國110年的價格嗎」、「在台灣居然還有這種店家」、「看到這個菜單我感覺我變富有了」、「看來老闆真的不缺錢」、「這樣賺得是一個很難得的知足」。

不過也有內行人分析關鍵在店面一定是自己的，「沒有店租壓力，有業外收入，還有退休金額，做小吃只是做功德，打平食材成本就好」、「店面肯定自己的，才能這麼佛」、「還是有利潤，只是比較少，店面一定是自己的」、「要搭配食物的份量才準」、「房子是自己的，員工自家人，可以省掉很多租屋人事成本」、「如果店面和食材都是自己的，這價錢應該還可以賺個5-10元」。

不過也有人認為以南部物價合理，「台南肉燥飯10元、味噌湯10元、油條湯10元、花生素粽20元，都是常態」、「其實很多時候這樣就有賺了，但大多店家都會想多賺一點，怕淡季來沒得賺」。